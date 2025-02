El PP exige que no se firme el acuerdo para perdonar 7,3 millones a Nostián hasta tener los informes del interventor

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, exige a la alcaldesa, Inés Rey, que no firme el acuerdo por el que perdona 7,3 millones a la empresa concesionaria de la planta de Nostián “hasta que estén los informes" que han pedido "a secretario e interventor sobre la posible lesividad de un acuerdo que perjudica a los coruñeses”.



La alcaldesa aprueba este acuerdo al que se basa únicamente en un informe jurídico y no hay informe del secretario ni del interventor, ni de la oficina presupuestaria para que manifiesten si esta renuncia es o no lesiva para los intereses del Concello, denuncia Lorenzo. “Por eso nosotros exigimos explicaciones, primero cuál es la justificación de este acuerdo, ya que según el documento, se llega atendiendo de manera prioritaria al interés general y de los ciudadanos del Ayuntamiento de A Coruña. ¿Cuál es el interés general y en qué beneficia a los ciudadanos permitir que no se devuelvan cantidades que hemos abonado de nuestros impuestos?”, cuestionan desde el PP.



“No hay justificación para el acuerdo en el que además no se recogen los intereses del último año, desde la reclamación en febrero de 2024 hasta ahora. Por eso pedimos a Inés Rey explicaciones y si no las da, se las pediremos mediante los procedimientos a nuestro alcance”, afirma. Ha decidido perdonar 7,3 millones a la empresa privada “sin justificación, sin los informes y con una sentencia firme que obliga a la empresa a devolver ese dinero por enriquecimiento injusto”, denuncia Lorenzo.



Por eso el portavoz municipal considera que “Inés Rey debería haber llevado este acuerdo a pleno por transparencia al afectar a todos los coruñeses y para explicar con claridad y públicamente los motivos por los que quiere perdonar 7,3 millones a una empresa privada que hemos pagado durante años sin tener que hacerlo”.



"Inés Rey debe explicar en qué se basa para adoptar ese acuerdo unilateral porque es un dinero ya pagado que la empresa tiene que devolver por sentencia firme. Le exigimos que explique quién se beneficia del acuerdo y que explique por qué ha decidido beneficiar a una empresa privada y perjudicar a los coruñeses", asegura", para añadir: "Inés Rey nos sube el recibo de la basura e incluye en el presupuesto un préstamo de 48 millones que tendremos que devolver con intereses a los bancos con dinero de todos los coruñeses mientras perdona 7,3 millones a una empresa privada que podrían financiar inversiones en los barrios”.



Por último, Lorenzo vuelve a hacer un llamamiento al BNG, “que si quiere dar un golpe en la mesa y paralizar este acuerdo perjudicial para los coruñeses es el momento de sentarse a hablar de la moción de censura".