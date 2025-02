El Consorcio As Mariñas continuará en la planta de Nostián

Los ocho ayuntamientos integrantes del Consorcio As Mariñas acordaron de manera unánime continuar enviando los residuos sólidos urbanos a la planta de Nostián. La decisión se adopta después de meses de reuniones, en las que incluso se planteó la posibilidad de enviarlos a Sogama, en Cerceda. No obstante, los miembros rechazan participar en la gestión de la planta como les planteaba el Ayuntamiento de A Coruña, responsable de las instalaciones. También se reservan el derecho a abandonar el acuerdo si no se llevan a cabo mejoras ambientales en las instalaciones como obliga la normativa europea. Asimismo, el presidente de la entidad, José Antonio Santiso, indicó que tienen previsto tener licitado el servicio de recogida a finales de este mismo verano, un servicio que sería por 20 años.

Nada mas finalizar el pleno del Consorcio de As Mariñas, el portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage, celebró una rueda de prensa en la que explicó que inmediatamente enviarán el pliego de condiciones acordado con el Consorcio de As Mariñas a la oficina técnica que se encargará de revisarlo. Por otra parte, también señaló que van a proceder a implantar, a lo largo de este año, el quinto contenedor, que será de color gris.

Lage fue muy crítico con las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acusándola de mentiras y asegurando que en toda Galicia se reciclan 18.000 envases ligeros, mientras que en A Coruña se recuperan 12.000 mediante el modelo Nostián. El portavoz municipal aseguró que la planta de reciclaje de Sogama está colapsada y que lo que debe hacer la Xunta es avanzar en un modelo de colaboración Sogama - Nositán.