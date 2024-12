El Consorcio As Mariñas espera aprobar el nuevo pliego de la planta de Nostián en enero

Al llegar el final del año todo el mundo hace recuento de lo que ha hecho a lo largo de él y todo lo que queda pendiente, y más que nadie el Ayuntamiento, que afrontará 2025 con muchas tareas importantes que culminar. Entre los primeros puestos está la concesión de la planta de reciclaje, que en enero cumplirá cinco años caducado. Pero el Ayuntamiento va retrasado sobre el plan, y esto podría deberse a que el Consorcio As Mariñas todavía no ha dado el visto bueno al nuevo pliego de condiciones.



Hay que tener en mente que el contrato de Nostián es uno de los más costosos e importantes del municipio, y que la planta no es viable sin la participación del Consorcio As Mariñas. Esta entidad agrupa a la mayoría de los municipios del área metropolitana, exceptuando Arteixo, y genera más del 40% de la basura que se recicla en la planta.



José Antonio Santiso, presidente del consorcio, reconoció esta semana que aún están examinando de documento que les entregaron en noviembre. “Son más de mil páginas, y somos pocos en el Consorcio, tenemos que ir poco a poco”, comentó, al tiempo que reconoció que el acuerdo con A Coruña está por ultimar: “Le faltan unos flecos importantes que están pendientes”.



Es decir, se sigue negociando: “Estamos apretando hasta última hora y lo que nos para, sobre todo, es la negociación con Albada”, la concesionaria de Nostián. Esta cobraba aparte a As Mariñas para deshacerse de los rechazos (la basura que no puede reciclarse), pero una sentencia judicial dictaminó en julio que no podía hacerlo. Eso significa que Albada debe a As Mariñas unos 17 millones de euros, la cifra exacta está sobre la mesa. “La diferencia es de tres millones de euros, que no es poco”, apunta Santiso, que espera que todo esté solucionado en enero.

CIFRAS 3 MILLONES de euros es la cantidad que está en disputa entre la concesionaria Albada y el Consorcio As Mariñas en estos momentos 169 EUROS es el precio que se paga al año por el servicio de recogida de basura en el área, mientras que en A Coruña oscila entre los 151 y los 172 euros 360 MILLONES de euros es la inversión aproximada que se prevé para el nuevo contrato de la planta de reciclaje del que ya está listo el pliego de condiciones

Recargo por rechazos



Como es obvio, al Consorcio también le preocupa el coste creciente del tratamiento de la basura, sobre todo con la entrada en vigor de la ley de residuos sólidos de 2023, que impone recargos por incinerar o llevar al vertedero los rechazos. “Este año ya tuvimos que pagar treinta euros más por tonelada para llevarlo al vertedero, además de lo que tuvimos que pagar a Albada indebidamente”, se lamentó Santiso.



La gente tiene que darse cuenta de que recoger y tratar la basura cuesta una enorme cantidad de dinero. Hasta ahora, el Consorcio (o el Ayuntamiento, en el caso de A Coruña) financiaba la tasa de basura con otros impuestos. Sin embargo, a partir de mayo, Europa obliga a repercutir directamente al cliente el precio de la recogida y el reciclaje.



“Nosotros estamos cobrando ahora por domicilio 169 euros al año y todo el mundo tendrá que cobrar una cifra similar o mayor, porque será la única manera de financiarlo”, advirtió Santiso, que lo llamó “hacer frente a la realidad”. A su juicio, la única manera de reducir el coste es reducir la basura y reutilizar los bienes. “Cuanta menos basura para reciclar, mejor”, sentenció. Por eso consideró que es necesario concienciar, y al mismo tiempo reducir la dependencia del PVC.



Conviene recordar que el Ayuntamiento de A Coruña aprobó en pleno una reducción en la tasa de basura en el segundo semestre del año de un 10%, en compensación por las molestias que los coruñeses tuvieron que soportar durante el verano, cuando se desarrolló una huelga de basura durante mes y medio. El teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, aseguró, además, que la tasa de basura no subirá durante 2025, a pesar de la normativa europea.