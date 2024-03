El PP de A Coruña traslada al Pleno de este jueves varias iniciativas, en concreto dos mociones y una pregunta oral, relacionadas con la "falta de diálogo" de Inés Rey con los vecinos, "que ya es un clamor generalizado" en la ciudad. “Los resultados de las elecciones autonómicas, donde perdió la mitad de sus votos respecto a las municipales, han sido toda una censura a su forma de gobernar, pero no le han servido para rectificar”, afirma el portavoz popular, Miguel Lorenzo.

En primer lugar han presentado una moción sobre las reclamaciones de los vecinos de las Casas de Franco. "Nos reunimos con ellos y están indignados con las obras que están haciendo delante de sus casas, sin consenso y sin diálogo a pesar de que les afectan enormemente. Tuvieron que registrar 500 firmas y concentrarse en la Ronda de Outeiro para que el gobierno municipal se sentase a hablar con ellos. Pero fue peor porque los representantes municipales hablaron de puntos de acuerdo tras la reunión, cuando no fue cierto. Ahora, tras esa reunión infructuosa, los vecinos han presentado 638 firmas más, para un total de 1.138, para que se les haga caso y tienen previstas nuevas movilizaciones", señalan.

En la moción solicitan que se paren las obras de urbanización hasta llegar a un acuerdo total con los vecinos en su nueva definición, que la alcaldesa y el teniente de alcalde de Planificación Urbana, José Manuel Lage, se reúnan con los vecinos, "según solicitud presentada en el registro y avalada por 1.138 firmas" y garantizar durante toda la ejecución de estas obras el acceso a viviendas y a bajos comerciales.

En otra moción exigen que se licite con la mayor brevedad las obras de reforma del mercado de Santa Lucía, para dotar a A Falperra de un centro de salud, un mercado y un centro cívico, cumpliendo así con los compromisos adquiridos hace diez años con los vecinos del barrio. "El retraso acumulado es de casi 10 años, y las obras tampoco van a dar comienzo durante 2024, añadiendo otro año más al retraso ya acumulado de diez años", critican.

Además, han presentado una pregunta oral para conocer qué medidas ha tomado Inés Rey para cumplir la moción presentada por el grupo popular, y aprobada por unanimidad, en el pleno de 1 de febrero, en la que se le insta a atender la solicitud de reunión avalada por cinco mil firmas y formulada por nueve asociaciones vecinales. "Ha pasado más un mes desde el pleno del 1 de febrero y 7 meses desde que presentaron las cinco mil firmas en el mes de agosto en el registro municipal y la alcaldesa del diálogo no ha encontrado hueco para recibirlos", señalan desde el PP.

"Hay más ejemplos que ya hemos llevado al Pleno con anterioridad como la plaza de Pintor Laxeiro donde van a eliminar plazas de aparcamiento sin consenso, o Monte Alto por los problemas de inseguridad por los narcopisos en su barrio. Hay otros nuevos como los vecinos de O Ventorrillo, que el lunes se concentraban en la calle Monasterio de Bergondo para protestar por la inacción y la pasividad de los gobiernos municipal y central ante los problemas que ocasiona un narcobajo. Decían que el gobierno municipal les dijo hace tiempo que haría algo pero que no dijesen nada a la prensa. Vemos que lo que realmente le preocupa a Inés Rey no es la seguridad sino que las quejas vecinales no lleguen a los medios de comunicación", aseguran los populares.