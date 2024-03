El PP de A Coruña ha registrado una moción para el Pleno del jueves a través de la que insta al Gobierno municipal a licitar a la mayor brevedad las obras de reforma del edificio del antiguo mercado de Santa Lucía para dotar a A Falperra de un centro de salud, un mercado y un centro cívico, cumpliendo así con los compromisos adquiridos hace diez años con los vecinos del barrio.

En septiembre de 2014, el Gobierno municipal del Partido Popular firmó un protocolo con la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, en el que ambas administraciones se comprometían a rehabilitar el edificio del mercado de Santa Lucía. Llegaba, con este acuerdo, a buen puerto una demanda de los vecinos de A Falperra que veían como la actividad del mercado tradicional se iba deteriorando. Por otro lado, la atención sanitaria, en la actual ubicación del centro de salud en la calle Federico Tapia, también era susceptible de mejora, recuerdan desde el PP coruñés.

"El retraso acumulado es de casi 10 años, mucho tiempo para un barrio que no dispone de ningún espacio público para la realización de actividades y tampoco de otro edificio público para la prestación de servicios; por eso la importancia de este edificio para dotar a A Falperra de estos servicios indispensables", critican.

En el anterior mandato de la alcaldesa, Inés Rey, "pocos pasos se dieron para recuperar el tiempo perdido", lo cual es "menos entendible", dicen, "si tenemos en cuenta que existían acuerdos plenarios que respaldaban la actuación. Concretamente, en octubre de 2019 una moción del Partido Popular obtuvo el respaldo unánime de toda la Corporación".

"Durante el mandato anterior no se hizo realidad la recuperación de este edificio. Tan solo se inició, al final del mandato, el concurso de ideas, que se resolvió en mayo de 2023, justo antes de las elecciones municipales. En la actualidad, diez meses después, sigue sin estar firmado el contrato para el proyecto básico y de ejecución, que contará con un plazo de presentación de cuatro meses. Mientras, la Xunta espera con el dinero para el centro de salud incluido en los presupuestos autonómicos", critica el PP.

"La lentitud" de la tramitación "desespera" a los vecinos de A Falperra, "que no entienden que teniendo este Gobierno Municipal todo a favor, no tramite con más celeridad todo el proceso administrativo. Debido a ello, al no estar terminado el proyecto, no se puede dar comienzo a la licitación de las obras. La consecuencia es que las obras tampoco van a dar comienzo durante 2024, añadiendo otro año más al retraso ya acumulado", aseguran fuentes del PP.