El PP de A Coruña pregunta al Ayuntamiento por la contratación de "un etarra"

El PP de A Coruña pedirá explicaciones a la alcaldesa, Inés Rey, por la contratación para un acto público de Joseba Sarrionandia, "etarra condenado por terrorismo, entre otros delitos, que se fugó de la cárcel en 1985 y no volvió a España hasta 2021, cuando ya habían prescrito sus delitos".

“El Gobierno municipal del PSOE que preside Inés Rey ha invitado a un acto público, pagado con los impuestos de todos los coruñeses, a un etarra condenado por terrorismo a 18 años de cárcel, que solo cumplió 5 porque se fugó de la cárcel y no regresó a España hasta que prescribieron los delitos”, señala Miguel Lorenzo, portavoz de los populares.

El PP ha presentado preguntas escritas sobre cuánto ha pagado el ayuntamiento a Sarrionandia y cuánto ha sido el coste del desplazamiento y la estancia en la ciudad, con el fin de saber cuánto le ha costado a los coruñeses la "contratación del etarra por parte del Gobierno municipal".

En la web del ayuntamiento se menciona que "su obra está ligada a su situación personal de preso y exiliado, pero no menciona su pertenencia a la banda terrorista ni que en realidad no estuvo exiliado, sino fugado para no cumplir su condena por pertenencia a banda armada, entre otros delitos", afirman.

“Este etarra nunca se ha desmarcado de la violencia, por lo que exigiremos explicaciones a la alcaldesa. No cabe ninguna fisura en la lucha contra el terrorismo”, afirma el portavoz popular, quien recordó que “el Gobierno central socialista de Pedro Sánchez pacta con Bildu y el Gobierno municipal socialista de Inés Rey contrata a condenados por pertenencia a ETA”.

El portavoz destaca que “si algo tenemos claro los coruñeses y los gallegos es que no queremos gobiernos multipartitos que son socios de Bildu en las elecciones o que pactan con Bildu, un partido que nunca condenó el terrorismo, y nos oponemos al blanqueo del terrorismo que se está haciendo en nuestro país”.