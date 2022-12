Los planes de diciembre ponen el foco en el público infantil

Tras un noviembre con grandes conciertos en el Coliseum, como los de Dani Martín, Antonio Orozco o Sidecars, el foco de los planes culturales del mes de diciembre se traslada ahora al público infantil.



Una de las primeras citas será este mismo fin de semana, con el musical ‘Disney Rock’ en el Palacio de la Ópera (domingo 4). Una semana después, en el mismo recinto, se podrá vivir otro musical, en esta ocasión basado en la película ‘Coco’, ‘Recuérdame’.



El día 13, en el teatro Rosalía de Castro, se celebrará el concierto de Navidad de la banda, orquesta y escuela de danza del Liceo La Paz. Unos días después (el 17), Katua & Galea Teatro representarán en el Forum Metropolitano la obra ‘Cocorico’, un espectáculo colorido con personajes entrañables, lleno de humor y con claras referencias al cine de animación.



Desde el 22 de diciembre al 8 de enero, ExpoCoruña se llenará de juegos y juguetes con la celebración de Mundojuego.



‘La Granja de Zenón’ regresará estas navidades al Palacio de la Ópera, el día 26, con dos funciones (16.30 y 19.00 horas).



Mientras, en el Colón, desde el 28 al 30 de diciembre, el espectáculo navideño ‘Galtük’ tomará las tablas del teatro con un espectáculo familiar, ideado para divertir y emocionar a los públicos de todas las edades.



Ballet

Con la Navidad también regresan a la ciudad las citas clásicas del ballet, de las que ya se pudo vivir un adelanto durante el principio del otoño.



La primera de las citas será con el Ballet de Kiev, con Ana Sophia Scheller, que representará ‘El Cascanueces’ en el Palacio de la Ópera (el 18 de diciembre).



Cuatro días más tarde (el 22), el Ballet Clásico de Ucrania tomará el relevo, también en el Palacio de la Ópera, para ofrecer su propia versión de ‘El Cascanueces’.



Classic Stage interpretará en Palexco, el 28 de diciembre, ‘El Lago de los Cisnes’; mientras que un día más tarde pondrán en escena ‘El Cascanueces’.



En el ámbito navideño el tramo final de diciembre y principios de enero es tiempo de conciertos de año nuevo. La Strauss Festival Orchestra, acompañada de la Strauss Festival Ballet Ensemble, dará su concierto de año nuevo el 28 en el Palacio de la Ópera. El 3 de enero será el turno de la Philharmonic Ensemble (conformada por miembros de la Filarmónica de Viena), en el mismo recinto.



Otras citas

Pero, en el plano cultural general, el mes da comienzo este mismo fin de semana con citas importantes como el concierto de Rozalén (mañana, día 2) en el Colón con entradas agotadas.

También mañana, día 2, actuará Natalia Lacunza en el Inn Club.



Nani García Trío protagoniza, también el 2, en Afundación una nueva sesión de Butaca de Jazz; mientras el Ciclo Principal del Rosalía acoge la versión de Fernando Dacosta y Gonçalo Guerreiro de ‘A lingua das bolboretas’.



En el plano humorístico, el sábado 3 Pablo Ibarburu actuará en Afundación; mientras que, en el solidario, la parroquia de San Francisco de Asís acoge el concierto benéfico ‘Ange Adorable’. También el 3 se celebrará en la sala O Túnel el Bless Festival de Reggae; mientras que el domingo 4 será el homenaje a Mecano de Robin Torres, Hija de la Luna, en Palexco.



El Fanzine Fest tomará espacios de la ciudad como la Domus, el Planetario, O Túnel y la Ciudad Vieja del 5 al 10, con la presencia de artistas como Reka, Ed Is Dead, Truncate, Bombyx Blow, Elektrógena o Detroit in Effect, entre muchos otros.



Amigos de la Ópera celebrará una gala con la visita de Roberto Alagna al teatro Colón el día 7; recinto que el 9 acoge el espectáculo humorístico ‘Esfínter’.



Ricardo Montaner actuará el 7 en el Palacio de la Ópera, donde también cantará Sés el día 10. El 16 Carlos Núñez tocará en el Colón; mismo día en el que Blanca Portillo, con ‘Silencio’, recala en el Rosalía.

El día 11, el teatro Colón acogerá también la gala final del concurso musical Fran Pérez Narf.

En el Palacio de la Ópera, el 16 y 17, la OSG protagonizará dos conciertos en los que Roberto González-Monjas cogerá la batuta, por primera vez desde que fue designado director a partir del próximo curso. Repetirá el 21, con el concierto de Navidad de la Sinfónica.

El 18, será el turno de la Banda Municipal sobre las tablas del Colón, a quien sucederá dos días más tarde el Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación.

En la recta final antes de la Nochebuna, el teatro Colón contará con dos fechas especiales: por un lado, el 21 se dispondrá el espectáculo de gospel 'Amazing Grace'; mientras que el 22 actuará sobre las mismas tablas Abraham Cupeiro, acompañado de la orquesta Gaos.

Cine

En el apartado audiovisual, entre el 1 y 3 de diciembre se celebra en el Forum Metropolitano la segunda edición de Cinema Rabudo, Mostra Galega de Audiovisual Inconformista.

Por su parte, la Filmoteca de Galicia ahondará en la figura de María Casares durante este mes.

Salas

Aunque sea el mes de la Navidad, la música no cesará en las salas de conciertos de la ciudad.

En la Mardi Gras esperan la visita de The Quierboys (el 6), The Courettes (el 14) o Children of the Sun (el 15), entre otras muchas propuestas.

En el Garufa Club contarán con propuestas como la de Tregua (el 9) o Los Deltonos (el 10), la visita de Pancho Varona (el 15) o la presentación de 'Gotas' de Roura (el 28).

Por su parte, en el Jazz Filloa aguardan la presentación de 'Ataraxia' de Gabriel Peso (el 3), el tributo a Jon Henderson (el 14) o a Baldo Martínez y Nani García (el 28).