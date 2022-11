Los planes culturales de A Coruña para el mes de noviembre

Tras cerrar octubre con el triunvirato Leiva-Fito-Robe, A Coruña prepara un mes de noviembre que empieza con varios carteles de ‘no hay entradas’.

Y es que la agenda cultural del mes comienza con el doble concierto de Rigoberta Bandini en la sala Pelícano, para los cuales no quedan entradas, y con la visita de la gira ‘Qué caro es el tiempo’ de Dani Martin al Coliseum, el sábado, para la cual las localidades se agotaron en el mes de junio.



Pero para este fin de semana las opciones no se quedan aquí, ya que desde mañana, y hasta el domingo, el teatro Colón acoge el canto a la libertad individual y colectiva de Ángel Llácer y Manu Guix con ‘La Jaula de las Locas’. También en este tramo final de la semana visitará la ciudad el escritor Arturo Pérez-Reverte, para presentar su última novela, ‘Revolución’.



De cara a la próxima semana, los coruñeses podrán disfrutar en el Palacio de la Ópera (el 12) de uno de los últimos directos de Coque Malla antes de su parón de actuaciones. Los más nostálgicos podrán celebrar los 30 años de la Tuna de Veteranos en el Ágora (el día 10); mientras que los que necesiten desahogarse y echar unas risas podrán hacerlo con el ‘Deja que te cuenta’ de Leo Harlem en el teatro Colón (el 11); y, los que quieran un rato en familia, pueden apostar el día 12 por el espectáculo de Experimentos Caseros, en Afundación, o por la Hollywood Symphony Orchestra y su ‘Concierto de Película’, el día 13 en el Palacio de la Ópera.



El día 9, la OSG dará un concierto extraordinario en el Palacio de la Ópera, donde presentará dos estrenos absolutos: la obra ganadora del premio Andrés Gaos y la Sinfonía 16 ‘Voces da terra’ de Rogelio Groba, una pieza encargada por la orquesta.

Segunda mitad

Pero para la segunda mitad de mes también habrá propuestas destacadas, comenzando por la celebración de los diez años de ‘Atlántico’, el primer trabajo que Xoel López editó con su propio nombre y cuyos festejos llegarán el día 18 a un Palacio de la Ópera que también tiene colgado el cartel de ‘No hay entradas’.

En el plano musical, un día después, pero en el Coliseum, Antonio Orozco y su ‘Aviónica Tour’ recalarán en la ciudad herculina, igual que harán el domingo 20 El Consorcio, pero en el Palacio de la Ópera, para repasar sus mejores éxitos.



En el ámbito humorístico, el canario Kike Pérez llegará el 19 a la sede de Afundación; mientras que en el histórico y teatral, el 22 acaba el ciclo de conferencias de que la Xunta lleva a cabo en el Museo de Belas Artes para conmemorar el centenario de María Casares. El día 19 también se prevé que abra la exposición sobre Steven Meisel en el puerto.



También finalizará en noviembre el ciclo metropolitano Elas Son Artistas: primero con la celebración en el Ágora (el 19) de su gala, con la presencia de Carolina Rubirosa y Ángeles Dorrio y, una semana más tarde (el 26), con la actuación de MJ Pérez en el auditorio da Senra de Bergondo.



La última semana del mes la protagonizarán Sara Baras, con su espectáculo ‘Alma’ en el Palacio de la Ópera; y la gira ‘Trece’, de Sidecars, que recalarán en el Coliseum, ambos el día 26.

Salas de conciertos

También seguirán siendo protagonistas de noviembre las salas de conciertos, que ya cuentan con programación para el mes.



En la Mardi Gras, celebrarán sus 23 años con la visita de bandas como The Meanies, JC Smith Band, Booze and Glory o The Commoners, entre otros.



En Garufa, además de The Sadies, Clarence Bekker o Virtual Project, contarán con eventos como la Feira da Música Coruñesa o el Festival de Proxectos Mordente. Por su parte, en Jazz Filloa actuarán Xurxo Estévez quartet, Jon Stowell o el Colectivo Zafra, entre otros.