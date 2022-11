Coque Malla | “La respuesta en A Coruña es espectacular, vamos con muchísimas energías”

El músico Coque Malla, que fue también líder de Los Ronaldos, cuenta con una reconocida trayectoria en la música. El 12 de noviembre actúa en el Palacio de la Ópera en un concierto organizado por Cávea Producciones dentro de Concertos do Xacobeo.

La gira ‘El último viaje del astronauta gigante’ hace un repaso a su trayectoria. Entre tantas canciones... ¿ha sido difícil elegir el repertorio?

Sí, siempre lo es, pero al final yo creo que el sentido común te va llevando y sabes cuáles son los platos fuertes de un espectáculo, ya son muchos conciertos. Tengo muchas ganas ya de tener canciones nuevas porque llevamos más o menos con el mismo repertorio ya unos cuantos años. La pandemia ha retrasado un montón de cosas, entre ellas esto, yo a estas alturas tendría ya que tener disco nuevo. Son muchas giras con este mismo repertorio y en este caso, por esa misma razón, no ha sido tan difícil porque llevamos años con esas mismas canciones y ha sido más o menos lógico armar el repertorio.



Actuó en el teatro Colón en abril y ahora llega al Palacio de la Ópera con un concierto diferente con su banda, ¿cómo va a ser el directo?

Vamos con muchísimas energías porque ha habido varias circunstancias que han renovado un poco la sangre en la banda. Primero tenemos un miembro nuevo, Amable Rodríguez a la guitarra, que ha insuflado nuevas energías y que ha propuesto nuevos sonidos. Eso en una banda que lleva muchos años tocando junta, se nota muchísimo, de repente entra un miembro nuevo y cambia totalmente el sonido de la banda, y Amable Rodríguez ha sido nuestro rejuvenecedor en este caso. Y luego tras los años de pandemia con la gente sentada con mascarilla, bloqueada... de repente hacer una gira otra vez con la gente de pie, sin límite de aforo, sin mascarilla, se nota muchísimo en el escenario. Nosotros vivimos de la demostración de entusiasmo del público y no la podíamos tener en los años de pandemia. Entonces estamos haciendo unos espectáculos con una energía muy bestia y con todas las canciones que la gente espera escuchar, no falta una, y hay un pequeño recuerdo a Los Ronaldos. Es un concierto muy espectacular, la verdad es que estamos muy contentos.

¿Y le gusta venir a A Coruña?, ¿cómo le recibe el público?

Estábamos hablando de eso ahora precisamente, que es espectacular la respuesta de esa ciudad. Me acaban de decir que no solo a mis conciertos, sino que en general se está generando en la ciudad una cultura de ir a conciertos que es maravillosa, ojalá se contagie al resto de España. Y me dicen que en muchos conciertos que se hacen en toda Galicia, la diferencia de venta de entradas en A Coruña con respecto al resto de las ciudades es bastante notoria. Eso es algo que habíamos notado, pensábamos que era algo particular conmigo, pero vemos que es algo general, lo cual me alegra muchísimo porque me parece muy sano y muy necesario. El hecho de que vayamos a tocar en un sitio tan grande como el Palacio de la Ópera ya es una prueba de ello. No nos atrevemos con sitios así de forma habitual, tan grandes como el Palacio de la Ópera y que son casi 2.000 personas. Y se va a llenar, además, se están acabando las entradas, o sea que una gozada, la verdad.

‘El astronauta gigante’ es un tesoro para tener en formato físico en un momento de auge de la música digital, ¿cree que pueden convivir estas dos formas de escucha?

Pueden convivir, pero con muchísima diferencia de condiciones. El formato digital ocupa toda la casa y el formato físico tiene una pequeña habitacioncita al fondo de la casa con un bañito para ella, si hiciéramos una metáfora de que lo digital y lo físico comparten un piso. Sí, conviven pero desde luego el porcentaje de consumo de formato físico cada vez es menor. El formato físico está llegando ya a su fin. Está creciendo muchísimo el consumo de vinilo, pero reducido a los coleccionistas a los que les apasiona tener el vinilo y que es un porcentaje muy pequeño, pero ahora las reproducciones, las descargas en digital, son el 80% del mercado o más.

Ha realizado un documental, ¿qué momentos se podrán ver?

Todos, todos. Es un recorrido desde el principio al fin, pasando por alguna cosa personal, y describiendo todo el arco de mi azarosa carrera. Al lugar que ocupo no he llegado en una línea recta ascendente, sino que ha ido en muchísimas direcciones. Eso puede ser un poco estresante para vivirlo pero es muy interesante para contarlo en una película. Y así es, el documental es muy emocionante, muy divertido, porque es como una batalla épica por conseguir el reconocimiento que finalmente el protagonista consigue.

Tras la gira hará un parón en los directos, ¿durante este tiempo abordará nuevos proyectos?

Sí, esa es la idea. Vamos a hacer un parón muy largo, quizás el más largo que yo haya hecho nunca sin tocar, y la idea es hacer un disco con mucha calma. Se acabaron los brillos, el escenario, las lentejuelas, el sudor y los focos de colores. Y toca encerrarse en casa, ponerse un jersey de lana y ponerse a trabajar y escribir un disco nuevo.