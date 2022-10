El Paseo de los Puentes, en A Coruña, vuelve a cerrarse 24 horas después de reabrir al tráfico

Tras casi cuatro meses, el cruce de la avenida de Finisterre y el Paseo de los Puentes reabrió este viernes al tráfico. Las obras de mejora de accesibilidad y seguridad peatonal ya están concluidas, y así lo anunció a través de sus redes sociales el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Fran Díaz Gallego. Pero 24 horas después, y con las quejas de los conductores a sus espaldas, el Gobierno local volvió a cerrar ayer al mediodía el acceso de los vehículos a la calle.



Según fuentes municipales, este nuevo corte se debe a la necesidad de realizar ajustes en la obra, ya que faltan detalles por pulir. El elemento que causó las críticas de los conductores fue el paso de peatones elevado, instalado para mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. El problema, denunciado en las redes por los usuarios de este cruce entre la tarde del viernes y la mañana de ayer, es que, cuando pasaban los coches o arrancaban tras estar detenidos en el semáforo, tocaban con la parte baja en el badén. “Parecía una montaña rusa”, “cualquier coche roza porque la calle es cuesta arriba”, “la reparación del rascazo en los bajos debería afrontarla el Ayuntamiento”, son algunos de los comentarios realizados por los coruñeses tras la renovación de este tramo.



Las trabajos en este cruce comenzaron la primera semana del mes de julio con el objetivo de mejorar la seguridad de los peatones y la accesibilidad. Entre las actuaciones llevadas a cabo se halla la modificación de la isleta existente, en la que se ha instalado la parada del bus urbano, antes situada a la altura del número 84 de la avenida.



Este último cambio ha tenido una gran acogida por parte de los usuarios del transporte público y los vecinos, ya que, entre otras cosas, ahora cuentan con una marquesina para resguardarse de la lluvia. Además, esta nueva parada, si bien suscitaba dudas al comienzo de su instalación por la posibilidad de que los autobuses obstaculizasen el tráfico al detenerse, parece que, por el momento, recibe el visto bueno de los vecinos. También se plantaron nuevos árboles y se ampliaron las zonas ajardinadas y el mobiliario urbano.

Emilia Pardo Bazán



Ante el anuncio del Ayuntamiento de que mañana comenzarán las obras de peatonalización de la calle de Emilia Pardo Bazán, los vecinos de la zona manifiestan su rechazo y aseguran que no han dado, en ningún momento, su apoyo a la medida, pese a que la alcaldesa, Inés Rey, afirmó este viernes que las actuaciones se habían consensuado con los residentes de la calle.



En un comunicado emitido por la entidad vecinal del Ensanche, recuerdan que la regidora dijo el 13 de agosto de 2020 que la peatonalización impuesta por la pandemia no se mantendría en el tiempo sin consultar con el vecindario. “Ahora, tras una prórroga de estas medidas extraordinarias, el pasado 29 de septiembre el Ayuntamiento avisa, ese mismo día, poco antes de la cita y de forma privada a un par de vecinos, de una reunión para explicar un proyecto de reforma de la calle”.



Tras esta reunión, relatan, “se informó al Consistorio de que la mayoría de los afectados no estaban de acuerdo con esta propuesta, ya que solo agravaría la precaria situación de la calle. Así mismo, solicitaban que dejasen la calle como estaba antes del 13 de agosto de 2020, cuando la relación entre vecinos y hosteleros era cordial y reinaba una excelente convivencia, cosa que desgraciadamente no ha sucedido desde entonces”. Por todo ello, los vecinos recalcan que no es una medida consensuada con ellos, sino una imposición del Gobierno local.

IES Rafael Dieste

El Gobierno local acaba de concluir los trabajos de mejora del entorno del IES Rafael Dieste. Las obras consistieron en la ampliación de la acera existente en el cruce de la calle de Manuel Murguía y la ronda de Outeiro, en la glorieta del pavo Real. El principal objetivo de esta actuación no fue otro que mejorar la accesibilidad y el tránsito peatonal en este punto, adaptando la acera a la actual normativa.

La ampliación se llevó a cabo gracias a la ejecución de los trabajos de retranqueo del muro del centro educativo, pero permitió ganar espacio en la vía pública. La presencia de dos árboles dificultaba el paso de peatones, ya que se producía un estrechamiento muy importante en la zona de la acera que la reducía a ochenta centímetros. Este ancho de paso no cumplía la normativa de accesibilidad. Para poder solucionar este conflicto, se solicitó a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade la cesión de una franja de dos metros en el interior del recinto del IES Rafael Dieste, de titularidad autonómica. La nueva acera cuenta con un ancho de 2,6 metros y superior a tres en la zona próxima al paso de peatones de Manuel Murguía.