Noa, exnovia de un acusado por la muerte de Samuel Luiz: "Cuando cae al suelo, Yumba quiere volver a pegarle"

La tercera testigo en prestar declaración este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña, que acoge la cuarta sesión del juicio por la muerte de Samuel Luiz, apunta directamente a Alejandro Freire, alias Yumba, como la persona que se encontraba presente cuando el joven de 24 años se desploma el 3 de julio de 2021. "Cuando cae al suelo, Yumba quiere volver a pegarle", asegura. Noa, que por aquel momento era pareja de Kaio Amaral, la persona que se enfrenta a la pena más elevada (27 años), no llegó a entrar en el pub de Riazor al que había acudido la pandilla en la fatídica noche. Dice que tampoco lo hizo Amaral, con quien presenció los hechos que provocaron la muerte de Luiz.

"Escucho a Diego Montaña decir: '¿Qué me estás grabando?'". Ahí comenzó, según Noa, una secuencia relatada por dos de los acusados y todos los testigos que han pasado por la sala de la Audiencia. "Yumba está agarrándole por el cuello en el suelo mientras Diego le pega. Kaio y yo vamos corriendo hacia el tumulto. Alejandro Míguez también va andando rápido. Kaio intentó separarlos y no es cierto que lanzase una patada", explica.

La testigo señala que Samuel se levantó y anduvo unos metros, pero "Diego, Yumba y M. (uno de los menores ya condenados), vuelven a pegarle". Entonces aparecen Ibrahima Diack y Magatte Ndiaye, los senegaleses que, tras presenciar la agresión, auxilian a Luiz. Noa sostiene que estos también recibieron golpes y que Yumba se encaró a ellos. La víctima cae: "Me impactó la manera en la que cayó desplomado, parecía que lo habían matado.

Mientras la testigo no recuerda nada de lo que hizo Katy Silva, otra de las procesadas que se enfrenta a 25 años de prisión, trata de despejar todas las dudas sobre Kaio: "Yo estoy andando con él de la mano. Kaio estaba conmigo. Ellos andan y le vuelven a pegar. A Míguez no lo veo, de Diego no me acuerdo en el último momento, pero de Yumba sí".