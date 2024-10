Uno de los acusados por el crimen de Samuel Luiz: "Katy me dijo: 'No hagas nada, que todo es culpa de Diego'"

La Audiencia Provincial de A Coruña celebra este jueves la segunda jornada del juicio por el crimen de Samuel Luiz, el joven de 24 años que perdió la vida el 3 de julio de 2021 a causa de una brutal paliza en el Paseo Marítimo. Dos de los cinco acusados, Alejandro Míguez y Katy Silva, declaran en esta sesión.

Se trata de los dos procesados que se encuentran en libertad con medidas cautelares. Los otros tres lo harán el 14 de noviembre, cuatro días antes del veredicto.

Por la sala también pasarán este jueves varios testigos de los hechos: dos amigos de la víctima e Ibrahima Diack y Magatte Ndiaye, los dos senegaleses que socorrieron al joven antes de perder la vida por un fallo multiorgánico provocado por los golpes recibidos.

El primero en declarar es Alejandro Míguez, para el que se piden 22 años de prisión. El joven, que ha decidido contestar a las preguntas de todas las partes, se declara inocente.

Primera declaración

Amigo de Diego Montaña, considerado el principal acusado del caso, relata que, en la madrugada del 3 de julio de 2021, recibió la llamada de su amigo para acudir a una discoteca de la zona de Riazor, el Andén. Al llegar al lugar, Montaña tenía una actitud “agresiva”, por lo que había sido expulsado del local.

Una vez abandonó la discoteca, reconoce que se encontró con un tumulto y vio cómo Diego Montaña “le pegaba a una persona mientras Alejandro Freire lo sujetaba del cuello”. En referencia a Katy Silva, asegura que esta le dijo: “No hagas nada, que es todo culpa de Diego”. A preguntas de la fiscal, y tras reproducir el recorrido donde se produjo la paliza mortal, se desvincula del grupo: “Yo emprendo otro camino”, no sin antes ver cómo Montaña y Freire "se llevan a Samuel agarrado cada uno por un brazo. Yo en ese momento me desvinculo de la situación. No entiendo ni soy testigo de cómo se origina". Además, el acusado recuerda que intervinieron tres "chicos senegaleses": "Yo considero que son tres y no dos".

Míguez reconoce que mintió en su primera declaración (llegó a acudir a dar su versión en tres ocasiones) porque estaba "asustado" ya que "es un caso muy mediático". A la hora de visualizar fotogramas de la madrugada del 3 de julio de 2021, el acusado ha repetido en numerosas ocasiones que no se "identifica" en ninguna imagen del Paseo Marítimo, excepto en una en la que se le ve parcialmente la cara, ya en Juan Flórez.

La fiscal, Olga Serrano, ha puesto de manifiesto un posible cambio de móvil del acusado semanas después de los hechos. Míguez admite que se compró otro terminal de segunda mano, pero que volcó los datos, aunque la Policía no encontró ningún registro de llamadas ni datos en WhatsApp ni Instagram en el mismo. La representante de la Fiscalía le preguntó sobre la reunión mantenida en el parque de San Diego horas después de la agresión mortal a Samuel, cuando ya conocían el desenlace de la brutal paliza.

Míguez, que había acudido al Hospital de A Coruña con Kaio Amaral debido a una intoxicación etílica de una amiga, relata que allí un sanitario le dijo que el joven que había llegado -Samuel- estaba muy grave. Después de llamadas y un presunto mensaje a través de un grupo de WhatsApp enviado por Alejandro Freire 'Yumba', los jóvenes se reúnen en San Diego. "¿No es cierto que a ustedes lo llamaban insistentemente para quedar en el parque de San Diego y cuadrar versiones?", preguntó la fiscal, mientras él respondió que no lo recuerda. Una vez llega al parque, Míguez se encuentra a Alejandro Freire "histérico", "de lado a lado", diciendo: "¡Yo no lo maté! ¡Yo no lo maté!". Ni Katy y Diego estaban allí, dijo.