La fiscal del caso Samuel Luiz: "Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana"

Llegó el día. Comienza el juicio por Samuel Luiz, el joven de 24 años que perdió la vida en el Paseo Marítimo de A Coruña a causa de una brutal paliza. Los hechos sucedieron en la madrugada del 3 de julio de 2021 y este miércoles, tres años y más de dos meses después, los cinco acusados mayores de edad se sentaron por primera vez en el banquillo de la Audiencia Provincial de A Coruña. Dos de ellos, en libertad provisional, entraron por la puerta. Se trata de Catherine S.B., para la que se pide una pena de 25 años, y Alejandro M.R., para el que se solicitan 22. Los otros tres llegaron escoltados desde prisión: Diego M.M., el que, presuntamente, inició la agresión; Alejandro F.G. y Kaio A.S.C. El primero se enfrenta a una petición de condena de 25 años de prisión, el segundo de 22 y el tercero a 27 años.

Según la investigación, el 3 de julio de 2021 Samuel, poco antes de las tres de la mañana, salió de un pub de la zona de Riazor realizando una videollamada con una amiga. En ese momento, Diego M.M., que estaba en compañía de su pareja, Catherine S.B., se dirigió a él para recriminarle que le estaba grabando. Le llamó maricón y empezó a golpearlo. Fue entonces cuando se inició una persecución con la participación, sostiene la investigación, de los otros acusados, además de los dos menores de edad ya condenados. Tres horas después, Samuel falleció en el Hospital de A Coruña a causa de un fallo multiorgánico provocado por los golpes recibidos.

Primera sesión

Esta primera jornada del juicio se centrará en informes y cuestiones previas. Las partes, Fiscalía, acusación particular, acusación popular y los abogados de los procesados, se dirigirán al jurado, compuesto por nueve miembros designados este martes, para iniciar sus alegatos, pero no será hasta este jueves cuando se den las primeras declaraciones de dos de los acusados.



Ya en la sala, los procesados se expresan de diferentes formas. Mientras Diego M.M. y Alejandro F.G., se muestran cabizbajos en todo momento, los otros tres acusados escuchan atentamente los discursos de las partes mirando al frente. Destacable es el gesto de entereza de Kaio A.S.C., quien ya en julio de 2021, a su llegada a los juzgados por primera vez, aseguraba, mirando directamente a los periodistas, que se declaraba inocente. Los cinco acusados se enfrentan a un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. En el caso de Kaio A.S.C., también el de robo con violencia del teléfono móvil de Samuel. Para Diego M.M. y Catherine S.B. consta, además, el agravante de discriminación por condición sexual.



La primera en tomar la palabra fue la fiscal, Olga Serrano, quien aseguró, refiriéndose al jurado, que “hoy es un día muy importante para ustedes. Hoy es un día muy importante para la sociedad, porque a partir de hoy se va a hacer justicia para Samuel”. Alegó que el acusado que inició los golpes interpretó la condición sexual del fallecido, hecho por el que mostró su desprecio, en compañía de su pareja, y advirtió: “Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana contra Samuel Luiz. El daño está hecho y es irreparable”. La fiscal propuso incluir en la causa un informe forense que aborda las capacidades cognitivas y vomitivas de los cuatro hombres de la causa, además de indicar que la cuestión del estado mental de los acusados durante aquella madrugada no se había puesto de manifiesto durante la instrucción.

La representante de la acusación particular de la víctima, Esther Martínez, que representa a los padres de Samuel, señaló que “si golpeas a una persona de manera continua, el sentido común te dice que lo más normal es que se vaya a producir la muerte de esa persona”. Recordó que Diego y Catherine habían sido expulsados del pub de Riazor "por su estado de alteración" antes de dirigirse a Samuel. "La chica no golpea a Samuel en ningún momento, pero su actuación fue vital, porque su actuación impide que fuese auxiliado. A partir de ahí empiezan los otros acusados a acometer a la víctima, a la que golpearon y persiguieron", afirmó.

En el turno de la acusación popular, ejercida por la asociación ALAS Coruña, su portavoz, Mario Pozzo, definió a los acusados como una “manada”. “En A Coruña no hay lugar para manadas. La labor de este jurado es decir que somos igualitarios y no vamos a permitir estos actos. No estamos en la Edad Media”, comentó.