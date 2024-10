Kaio, señalado por primera vez en el juicio por el crimen de Samuel Luiz

Este lunes se retoma el juicio por el crimen de Samuel Luiz. La Audiencia Provincial de A Coruña acoge lo que para las defensas de los cinco acusados es una jornada "clave": cinco amigos de los procesados prestarán declaración. Están obligados a decir la verdad. Diego Montaña, Katy Silva, Alejandro Freire, Kaio Amaral y Alejandro Míguez están acusados de acabar con la vida de Samuel. Todos ellos se enfrentan a una pena por asesinato con alevosía y ensañamiento. Míguez y Freire, a 22 de años en prisión; Silva y Montaña, a 25 –para ellos consta una agravante de discriminación por condición sexual–; Amaral, a 27 años, ya que también se le atribuye el delito de robo con violencia.

El primero en llegar a la sala este lunes ha sido Óscar, un amigo de toda la vida de Alejandro Freire, alias Yumba. A través de él conoció al resto de los procesados. El letrado de Kaio Amaral, José Ramón Sierra, destacó minutos antes del comienzo de la sesión la importancia de la misma, pero este primer testigo ha sido la primera persona en lo que va de juicio que señala a Kaio como uno de los implicados en el tumulto del 3 de julio de 2021. "Kaio venía corriendo con la intención de cargar una patada",señala, reproduciendo incluso el movimiento realizado por el joven que se enfrenta a 27 años de prisión. No puede afirmar, sin embargo, que este llegase a tocar al fallecido. También afirma que escuchó a Katy Silva decirle a Lina, la amiga que acompañaba a Samuel en la fatídica noche, que se fuese del lugar porque no "no pintaba" nada allí, contradiciendo la versión de la acusada.

No dudó en apuntar también a su examigo Yumba como la persona que agarró a Samuel. Al mismo tiempo, asegura que vio a Diego Montaña pegar a la víctima, algo que él intentó frenar, sin éxito. Este testigo vio a Samuel desplomado en el suelo y se fue sin prestarle ayuda, una decisión que, dijo, "siempre me va a acompañar". Este testigo reconoce que ha presenciado muchas peleas a lo largo de su vida, pero ninguna como esta. "La brutalidad de golpes y la multitud de gente fueron diferentes a otras peleas que había visto".

En la primera noche en la que el ocio nocturno estaba abierto después de la pandemia, el acusado Alejandro Freire había consumido cocaína, según confirma este testigo. "Me ofreció porque estábamos haciendo la previa". Además, en el reservado del pub de Riazor en el que estuvieron de fiesta, "habíamos contratado media botella de alcohol para cada uno, lo normal en un reservado", ha añadido. El abogado de Kaio Amaral, José Ramón Sierra, intentó desacreditar las declaraciones de este testigo, ya que en su testimonio en el juzgado, en julio de 2021, afirmó que había bebido esa noche "seis cervezas y media botella de whisky, por lo que iba mareado".