Miedo a no ser atendidos entre los pacientes de un Chuac que ya recupera la normalidad

Horas después del apagón que paralizó la ciudad los hospitales recuperan la normalidad. Pero han sido muchos los pacientes con citas programadas para hoy que acudieron con "miedo" a no ser atendidos.

"Me preocupaba bastante por el colapso que se formó ayer", explicó una mujer a las puertas del Chuac. Como ella, otros pacientes llegaban también con la incertidumbre de si las citas se mantendrían con normalidad. "Yo ayer pasé mucho miedo, estaba sola en casa y me dieron mareos. No podía comunicarme con nadie y no sabía qué estaba pasando", relata otra mujer, de avanzada edad, que acudió este martes a Urgencias

El tránsito fuera del centro sanitario era elevado, pero tampoco destacaba en exceso en comparación con cualquier día de plena atención hospitalaria. Los pacientes, de hecho, eran atendidos con "normalidad" y se sorprendían de la agilidad en la asistencia.

Y es que el Chuac y otros hospitales de la ciudad mantuvieron durante el apagón la asistencia gracias a los generadores eléctricos. Contaron con un refuerzo extra de un aparato electrógeno paralelo para acoplarlo a las equipos de los que disponían.

Aunque se mantuvo la actividad básica y urgente, fueron muchos los pacientes que ayer vieron canceladas o reprogramadas sus citas. Fue el caso de Juan, que llegaba ocho meses esperando por una operación y que llegaba al hospital sin saber si iba a ser atendido.

Como él, otros pacientes explicaron que sus citas fueron reprogramadas para la mañana de este martes. Se tuvieron que enterar in situ debido a que el apagón unitilizó las líneas telefónicas.

Largas esperas

En el Abente y Lago se vieron escenas de pacientes citados para este lunes esperando por si volvía la luz. Dos vecinos de Sada cuentan que los mantuvieron allí hasta las 17.00 horas con la esperanza de recuperar el suministro. Al ver que no ocurría, los mandaron de vuelta para casa, ya que los generadores los usaban solo para las emergencias.

En los hospitales privados de la ciudad también se vieron obligados a mandar a la gente de vuelta para casa. En uno de ellos, llegaron a decir que "se estaba agotando el generador".

Atención Primaria

Las citas de Atención Primaria tuvieron que ser también canceladas este lunes, pero este martes ya se encontraba funcionando.

Además, la Xunta explicó que los gallegos que utilicen aparatos respiratorios podrán cargarlos en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y que podrán informarse a través de los teléfonos del 061 y 112.