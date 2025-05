Mar Gago analiza la forma de vestir de los coruñeses: “Somos discretos, pero fieles”

Discretos, introvertidos y fieles. Así son los coruñeses. Y, en consecuencia, por eso visten como lo hacen, con prendas anchas y holgadas, mucho estilo, y manteniendo la costumbre de comprar en el comercio histórico local. O, al menos, así lo explica Mar Gago, reconocida estilista que ayer impartió la conferencia ‘Las claves del estilo coruñés. 50 años de la primera tienda Zara’ en el salón de actos de la ONCE, en el marco de los actos programados por Hogueras de San Juan para el verano coruñés.



Gago, que es diseñadora y modista, imparte clases en la Escuela de Moda Goymar. Asimismo, es toda una estrella en redes sociales: en Instagram acumula un cuarto de millón de seguidores. Precisamente en las redes sociales, comenta, “se ha hecho viral la forma que tenemos de vestir los coruñeses”: “Incluso cuando viene gente de fuera les llama la atención, porque es algo innato en nosotros, y no somos muy conscientes de cómo lo hacemos y por qué”.



Así, Gago asegura que “es más importante cómo llevamos las cosas que las prendas en sí”: “Quizá nuestro estilo en otras ciudades no funcionaría, porque aquí tenemos la costumbre de caminar mucho, de callejear por la ciudad, y el clima juega para nosotros un papel determinante”. El otro factor más relevante es el carácter. “Los coruñeses somos introvertidos y discretos, y eso resalta también a la hora de vestir porque siempre portamos ropa holgada, con prendas oversize y colores que no llaman mucho la atención, no llevamos muchos adornos...”, dice. Algo que, a su vez, se relaciona con el clima, al “lidiar con la lluvia y el viento constantemente”.



Pero los herculinos, manifiesta, también son “muy fieles”. “Yo he vivido la trayectoria del comercio coruñés, de cómo ha ido evolucionando con los años, y siempre hemos tenido la suerte de tener muchas opciones para comprar”.

Influencia de Inditex



La más relevante, explica, es Zara. “5.000 trabajadores de Inditex se mezclan con nosotros a diario, y eso se nota: dan un aire de modernidad a la ciudad porque es gente que trabaja en moda y que va adelantada siempre a las tendencias”, incide: “Ha cambiado en muy poco tiempo la forma en que vestimos”.



No obstante, su impacto va más allá. “Tenemos la fortuna de que Marta Ortega es muy joven y ha continuado con la labor de seguir gestionando todo desde A Coruña. Lleva cuatro años con las exposiciones, vienen modelos, ahora se da el lujo de cambiar la primera tienda y convertirla en un recreo visual... Creo que no le damos todo el valor que merece a eso”, comenta. Así, en su opinión, el entorno de la plaza de Lugo y la tienda Zara de la calle Compostela se han convertido “en el lugar más cool y fashion de la ciudad”: “Allí ves los mejores outfits”.