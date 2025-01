Leña al pollo en A Coruña: Repoyo mete todo la carne en asador más revolucionario

Hace casi medio siglo Ramoncín consideró rompedor hacer una oda al ‘Rey del pollo frito’, por aquel entonces el no va más de la comida rápida. Hoy, si al expresidente de la SGAE le diera por componerle un himno a la proliferación de propuestas innovadoras de A Coruña, no le llegaría un triple LP. Y es que, más allá de la internacionalización de los paladares, lo realmente meritorio es la reinvención y sofisticación de los clásicos. El próximo ejemplo lo marcará desde hoy Repoyo, “el pollo rebueno”, que se ha empeñado en revolucionar los asados.



Situado en la confluencia de la avenida Finisterre con el paseo de los Puentes, justo frente a las puertas del parque de Santa Margarita, el nuevo establecimiento llega con más de 30 referencias en la carta, aunque con dos cosas que quieren grabar a fuego, nunca mejor dicho, en la cabeza de los coruñeses: el carbón y la leña como pilares fundamentales y diferenciales del negocio. “Nuestro leitmotiv es el pollo, pero no como todo el mundo venía asándolo en A Coruña hasta ahora, sino a la brasa, con un horno de carbón y leña”, anuncia Mario Caabeiro, responsable del negocio junto a su mujer, Viviana Rueda. Ambos habían trabajado anteriormente en Cataluña, aunque será su primera aventura hostelera en A Coruña.



Reclamo

A pesar de que se trata de un local enfocado al take away, sin posibilidad de consumo en el interior, la gerencia advierte que la visita se convertirá en un espectáculo en sí, debido al mimo con el que se tratarán las diferentes preparaciones. “Elegimos este local sobre todo por la ubicación, por hacer esquina entre dos calles como la avenida de Finisterre y el paseo de los Puentes en las que hay un tránsito constante de gente. Lo que se van a encontrar va a ser un showcooking en vivo y me verán constantemente desde las ventanas preparar los pollos”, dice Caabeiro. “Marcaremos mucho los tiempos, sobre todo en lo que se refiere a cocciones. Los asadores de pollo tradicionales de gas provocan que coja el sabor de la grasa que suelta el pollo, pero en este caso la leña y el carbón otorgan un sabor característico”, añade.

Serán carnes ahumadas para trabajar con leñas de encina y roble y los mejores carbones, eso es lo que marcará la diferencia

Dos ejemplos que dan idea del cariño con el que parte Repoyo son un pollo macerado durante doce horas en romero y a las finas hierbas u otro a la lima. También se ofertará el tradicional con sal.



A pesar del nombre, no solamente del pollo vivirá Repoyo. Para meterse en un cada vez más concurrido ‘corral’ hostelero también quiere llamar la atención del resto de carnívoros y sacará provecho del horno de leña para opciones como el churrasco. “Tenemos toda una propuesta para carnes asadas: desde el churrasco de ternera y cerdo a carnes para cubrir un nicho complicado, el del take away sin perder el sabor”, matiza la gerencia. “Serán carnes ahumadas para trabajar con leñas de encina y roble y los mejores carbones, eso es lo que marcará la diferencia, además de las carnes desmechadas en bocadillos”, agrega.



Finalmente, además de una tercera vía con ensaladas, salsas especiales y vinagretas, la tanto Caabeiro como Rueda recomiendan los chicharrones especiales de la casa. “En forma de panceta a la brasa, a lo torrezno de Soria”, sentencian los responsables de un local que, según prometen, va a hacer que más de uno se chupe los dedos.