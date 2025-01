A Coruña, ¡qué noche la de este jueves, bro!

Ha tardado menos de un mes en quedar en anécdota una noche inolvidable como Fin de Año. A Coruña y su ocio nocturno están de moda, y, a juzgar por números y las impresiones de sus protagonistas, se ha metido en una dinámica viral donde el único límite y el tech lo pondrán el aforo de los establecimientos. Lo había advertido en este diario Pedro Paolantonio, relaciones públicas del grupo Pelícano y responsable de los eventos universitarios: “Los jueves ya son más fuertes que los viernes”. También lo hacía intuir el que muchas de las celebraciones hubieran colgado el cartel de 'no hay billetes'. Una cosa eso es y otra es comprobar in situ la avalancha humana que alcanzó cada uno de los puntos neurálgicos. La sensación, en muchos casos, recordó a los primeros días de apertura del ocio nocturno tras la pandemia.

Lo de The Clab, la antigua Chaston, ha sido definido por la gerencia como “histórico” y “la noche con más afluencia de la era moderna” en la discoteca. De hecho, la sorpresa fue tal que algunos de los miembros del staff tomaron posiciones en la Torre Hercón para inmortalizar el momento: las colas iban desde la puerta principal, en la calle Costa Rica, hasta la mismísima plaza de San Pablo. Lo que podría haberse convertido en un problema, debido a las condiciones de un acceso históricamente estrecho, se ha vuelto otro motivo de orgullo en sí: ni un solo momento de nerviosismo por parte de una juventud paciente y un paradigma de organización de un equipo de porteros que, divididos cada veinte metros, pedían respeto al descanso vecinal. En el interior, donde fue muy aplaudida la sesión de Wasted Sessions. “Creemos que, ahora mismo, somos una referencia y el local de moda en A Coruña para los jueves”, sentenciaba un equipo orgulloso y que se felicitó por el trabajo realizado. Fue la noche de los "bro", una palabra generacional que ya ha sustituido, para muchos, el "neno" de toda la vida. Estos últimos, así como los del chorbo, tomarán la sesión de viernes y sábado.



El puerto

Para valorar en su justa medida lo que ha significado la zona del puerto en general, y los locales del grupo Pelícano en particular, debe esperarse a la noche del viernes, ya que en total han sido tres las fiestas dispuestas: Peccato Bye Exams en Hyp3 y Fucking Exams en Pelícano la noche del jueves, mientras que la oferta continua el viernes con Paripé Party, también considerada celebración universitaria. No obstante, al igual que en el caso de The Clab, fueron evidentes las ganas de fiesta contenida. “Es para nosotros como un Fin de Año más”, indica Cristian, que se quedó hasta el cierre de Pelícano con sus compañeros de facultad.





Y para hacer si cabe más ecléctica, cosmopolita e internacional la ya noche de una ciudad que nunca duerme Aeroclub puso completó la fiesta con otro 'sold out', esta vez para erasmus. Casi 200 estudiantes de todas las esquinas de Europa se lo pasaron a lo grande en la calle Torreiro, dentro del Farewell Party de uno de los nuevos establecimientos asociados a Erasmus Student Network A Coruña. Saben poquito de español, pero eso de 'andar de parranda e durmir de pé' lo aplican al dedillo.