La noche de A Coruña también tiene la facultad de conquistar a los universitarios madrileños

Que A Coruña es una ciudad de moda es una realidad que cada vez se ajusta a más sectores. Más allá de su papel como referente en las tendencias de estilo, de un tiempo a esta parte su oferta hostelera y de ocio no solamente la convierten en la gran capital musical del Noroeste por la programación musical, sino también por el abanico de posibilidades de primer nivel que ofrece para continuar la noche. Si las dos últimas semanas las principales pistas de baile, Pelícano y The Clab, acogían las distintas celebraciones del Fin de Año universitario de Santiago de Compostela, lo de la noche de este jueves en la antigua Chaston va un paso más allá: decenas de madrileños han elegido el histórico emplazamiento de la calle Costa Rica para realizar el último gran evento de 2024.



No solamente se trata de una noticia que puede marcar un antes y un después en los intereses de un local determinado, ya que según ha podido saber la gerencia de The Clab la suya es solamente la primera parada de lo que será un largo fin de semana en A Coruña. Se trata de diversas facultades y diversas universidades, públicas y privadas, de la capital. Y la sensación de alegría es algo que desean compartir con todos sus colegas del sector. “Hoy por hoy no sólo The Clab, sino también A Coruña, puede decirse que somos un destino de referencia como punto de encuentre para gente que busca el ocio bien entendido”, dicen. “Los que vienen ven A Coruña como un destino, además de gastronómico o atractivo por el efecto Inditex, como ejemplo de ocio tranquilo y bien gestionado. Y eso es valor para la ciudad y el sector”, añade la gerencia



First of December

La fiesta de The Clab se ha bautizado como First of December y tiene un carácter especial, no sólo por la procedencia de la inmensa mayoría del público. “Es un evento de alto nivel, no multitudinario, en el que pretendemos ser referencia para un tipo de gente muy concreta. Puede decirse que muchos son los ‘cachorros’ de las élites”, explican desde la discoteca.



Por otra parte, el Fin de Año universitario seguirá movilizando a millares de estudiantes en Pelícano. El jueves 12 le tocará a la Universidad de A Coruña poner de manifiesto, nuevamente, el poderío de la oferta.

La primera gran ‘ofensiva’ llegó en la noche de Halloween

Que las noticias del buen funcionamiento de la noche de A Coruña llegan hasta Madrid es un hecho. De cara a la histórica celebración de la noche de Halloween, en la que se registraron largas colas para acceder al recinto, The Clab y Pelícano ya habían detectado no solamente un proceso de reventa de entradas por canales no oficiales. Lo sorprendente es que ya entonces las direcciones de acceso de buena parte de los interesados procedían de la capital de España. “En Madrid han abierto 18 discotecas, con un precio medio de entrada de 25 euros. Eso para muchos no es asumible”, comenta.