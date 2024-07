Las calles de A Coruña son una pasarela: “Es la ciudad donde mejor viste la gente”

París, Milán, Nueva York o Londres. Estas ciudades tienen un denominador común: todo el mundo piensa en ellas cuando se habla de moda. Los grandes desfiles se celebran en estas urbes, pero A Coruña se ha convertido en los últimos años en una pasarela donde los ‘top model’ son los propios ciudadanos. Influencers y expertos coinciden al poner en valor no solo la captación de tendencias en sus calles, sino la elegancia y el buen gusto que desprenden los estilismos.



Por todos es sabido que Inditex juega un papel fundamental en este asunto. La tienda de Zara de la calle Compostela incluso dispone de una planta en la que se ‘examinan’ colecciones antes de estar a la venta en el resto del mundo, incluida su web. La marca, por lo tanto, pone a prueba la acogida de algunas prendas exclusivas con los propios coruñeses.



Desde este lugar la creadora de contenido afincada en Barcelona Betsa Bermúdez, con más de un millón de seguidores en Tik Tok, hizo un vídeo hace unos días en el que reconoce que A Coruña es su lugar preferido. “La conocí el año pasado y es la ciudad donde mejor viste la gente, donde mejor se come, donde mejor todo. Estoy enamorada de esta ciudad; si me queréis adoptar, sería muy feliz”, explica. No es la primera vez que la influencer se refiere a la urbe en sus vídeos. El año pasado elogió a los coruñeses y su elegancia: “Absolutamente todo el mundo viste bien”, dijo.



La asesora de moda coruñesa Natalia Alcayde coincide al señalar la ciudad como “una de las mejores del norte”. Inditex está detrás: “La gente que viaja buscando tendencias viene a la sede central y esto se respira en la calle”. Además, las exposiciones, como la de la Fundación Marta Ortega Pérez en el muelle de Batería, o el clima también son factores que suman. “En el sur la gente se relaja con la moda. Aquí el tiempo te permite llevar prendas superpuestas y por lo tanto, al usar más prendas, te cuidas más”, explica Alcayde.



Sobre el nivel de riesgo que toman los coruñeses a la hora de decidir un ‘outfit’ para salir a la calle, la asesora de moda considera que sí, que se arriesga, pero de forma “comedida”. “Lo hacemos de forma sensata. Tenemos el ojo más educado y concienciado. Con los colores, por ejemplo, sabemos vestir con tres o más”, indica. El norte peninsular, añade Alcayde, “se asocia también a más poder adquisitivo, por lo que se visten prendas de mayor calidad. Las tiendas de barrio, por ejemplo, son un sitio donde comprar complementos seguros y de calidad”.



El diseñador de De Los Aires, Juan Morandeira, sostiene que la ciudad “tiene algo especial. La gente sigue las tendencias y cultivan sus estilismos. Lo notas más que en otras ciudades como Lugo o Vigo, porque A Coruña es una ciudad de calle, de salir y de bares, por lo que es más de puertas para afuera”. Por su parte, Chema Paz Gago, autor del libro ‘El octavo arte. La moda’, recuerda la existencia del Salón Villa de París en la calle Real, donde la moda francesa convertía a las mujeres coruñesas en las más elegantes. “Ahora está el efecto Inditex. Tener ese grupo tan cosmopolita de gente y diseñadores que se dan cita aquí ha potenciado lo que ya era Coruña, una ciudad de gente muy elegante”.

Exportadora de marcas

La experta en moda Paloma Herce declaró para ‘El Debate’ que “en el norte siempre se ha vestido bien. Aunque hay diferencias, por ejemplo, con San Sebastián porque ellos tienen la influencia de Francia. En La Coruña hay un ambiente cosmopolita que no se respira en otras ciudades de España, gracias al fenómeno Inditex. Es un estilo muy depurado y minimalista. Prendas neutras, básicas, pero siempre con un twist y elegantes. Me gusta comparar La Coruña con Copenhague. Prendas que ves en los países nórdicos están en Coruña”.



Herce comenta, por otra parte, que “hay mucha gente joven que trabaja en Inditex y van adelantados en cuanto a tendencias porque están en el corazón de la moda. Y también hay gente de muchos otros países que trabajan para Inditex. Pero esa manera de entender la moda de las personas que viven en La Coruña también se aprecia en personas de todas las edades. Hay mujeres mayores con mujeres que visten elegantísimas”.



Lo cierto es que A Coruña es la cuna de numerosas marcas, muchas de ellas, además, tienen en común la apuesta por la sostenibilidad o la sencillez. Cordera o Masscob, por ejemplo, son ejemplo de ello. El área metropolitana es también exportadora de tendencias: la marca Miista nació en Culleredo, donde tiene su fábrica textil, y arrasa en ciudades como Londres. En las redes sociales la pasión por la moda de los coruñeses acumula miles de ‘likes’. Cuentas de ‘street style’ como Galicians in Galicia suben vídeos de los ciudadanos que arriesgan con los estilismos más próximos a las tendencias del momento.