Se incrementan las sanciones a las terrazas con la llegada del buen tiempo

Este mes está marcado por la llegada del buen tiempo, lo que significa que la gente cada vez hace más vida en la calle, en y entorno a las terrazas, donde se congregan hasta altas horas de la noche. Esto provoca que la Policía Local haya comenzado a sancionar cada vez más a los locales como parte del dispositivo de fin de semana, puesto que no las recogen a tiempo, generando molestias entre los vecinos. Hay que recordar que el Gobierno local decidió mantener las terrazas ampliadas durante la pandemia, lo que fomenta las situaciones que dan lugar a estas infracciones.



El fin de semana pasado se sancionó a cuatro terrazas, a lo que hay que añadir otros cuatro locales que tampoco respetaron el horario de cierre y a esto se suman tres denuncias por permitir sacar alcohol a la calle. No faltan tampoco las sanciones por orinar en la vía pública, que son habituales en estos casos, pero ya son dos fines de semana consecutivos en los que se sanciona a las terrazas, y es de esperar que la Policía Local tendrá que extremar la precaución en un momento en el que en la ciudad hay más sillas y mesas en la calle que nunca, y en el que el calor invita a remolonear en ellas hasta el último momento.





Prolongado en noviembre





En noviembre, la alcaldesa, Inés Rey, anunció que los hosteleros podrían conservar las terrazas de sus locales que se habían instalado sobre las plazas de aparcamiento. Fue tras un encuentro con representantes del sector, en la que trasladó la medida adoptada y anunció que se formulará una modificación de la ordenanza de terrazas en la que se recoja esta posibilidad, además de incorporar criterios de seguridad y estética que deberán cumplir todas las instalaciones.



Entonces se declaró “el objetivo de favorecer la actividad económica de los establecimientos hosteleros de la ciudad en condiciones de seguridad para hacer compatibles las terrazas con el paso de viandantes y con unos criterios estéticos que contribuyan a mejorar los barrios”.



El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, consideraba la decisión del Gobierno local “muy positiva” y confesaba que estaban “encantados y agradecemos mucho esta medida porque demuestra la sensibilidad que ha tenido el Ayuntamiento con el sector desde el inicio de la pandemia”, dice. De esta forma, los hosteleros apoyan el cambio de ciudad para liberar aceras y restar espacio a los coches. “Una ciudad más humanizada, con menos coches y con la idea de que todas las terrazas que puedan se quiten de las aceras y se establezcan en las plazas de aparcamiento”.



Pero los vecinos no están tan encantados, y no es la primera vez que zonas con muchas terrazas han generado malestar entre los residentes. No solo por los clientes del local, sino por todo el público que se concentra a su alrededor, como ocurría en la calle Vista, paralela a la del Orzán.





Cierre de locales





La sección de Disciplina Urbanística castiga a los locales infractores, pero solo es posible clausurar los reincidentes. Recientemente lo hizo con el Grietax, un local emblemático situado en el cruce de la calle Sol con Socorro, que no pudo abrir ya hace dos fines de semana. La presencia policial, según la alcaldesa “está dando sus frutos y no se van a consentir comportamientos violentos o que puedan impedir el descanso de los vecinos”.



Según ella, en estos entornos “hay que compatibilizar el ocio y el descanso”, algo que se puede conseguir sencillamente respetando las ordenanzas”.