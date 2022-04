El sector de las ambulancias pide que las terrazas no se extralimiten

Desde hace más de un año, A Coruña tiene más terrazas que nunca. La pandemia ha aumentado la necesidad de reunirse al aire libre y en noviembre, el Gobierno local decidió convertir en permanente todas las terrazas provisionales que se instalaron ganando espacio al tráfico. Sin embargo, desde Asgate (Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias) señalan que existen problemas de acceso de los vehículos de emergencia en algunas calles, sobre todo peatonales, que la Concejalía de Movilidad no ha solucionado todavía. “Se trata de un problema puntual”; admite Emilio Francos, su presidente.



Curiosamente, no son las nuevas terrazas, sino las zonas más antiguas, las que suponen un problema a resolver: calles como las de La Franja o Estrella, son unas vías que forman la columna vertebral del “terraceo” en la ciudad, pero que también, además de ocio, albergan casas particulares con residentes que a veces necesitan asistencia urgente. Como señala Francos, rara vez ocurre, puesto que las casas del centro de la ciudad son bajas y albergan pocos vecinos, así que el fenómeno no es frecuente, pero sí recurrente: los hosteleros tienen que darse prisa en retirar terrazas y, a veces toldos, para permitir que la ambulancia avance lentamente por una calle saturada de personas hasta situarse frente al portal donde espera la víctima de un accidente doméstico o de un malestar para ser evacuada.





Una ambulancia del 061 se abre paso en la calle de La Franja el mes pasado





Es por eso que desde Asgaste, piensan solicitar una reunión con el Ayuntamiento, para poner sobre la mesa estos problemas causados por el “chinchetazo”, en alusión a las chinchetas colocadas para marcar los espacios de las terrazas y que siempre se respetan. De cualquiera manera, los técnicos de las ambulancias esperan que el Gobierno local se muestre colaborador. “Siempre ha respondido de manera positiva”, señala Francos.



Fuentes municipales reconocen que puede haber un “momento puntual”, y que es necesario revisar el chincheteado. “La que está peor es la Estrella, porque son calles ya por sí estrechas y las ambulancias son cada vez más grandes”. Por otro lado, Bomberos han actuado en el entorno sin problemas.