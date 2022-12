La hostelería de A Coruña recurre a la Xunta para aliviar su demanda de empleo

La recurrente falta de trabajadores que aduce el sector ha llevado a la hostelería coruñesa a mirar a la Xunta de Galicia y sus más recientes iniciativas, encuadradas dentro del plan Retorna, para solucionar lo que ya es un problema de personal insalvable de cara a la Navidad. El objetivo es que, mediante un programa que no solamente fomenta la vuelta de gallegos de diferentes generaciones sino que también garantiza su formación, en el verano de 2023 se acabe el problema de demanda de mano de obra.



El día 2 se produjo una reunión entre el ente autonómico y la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Galicia, en la que desde la Administración se presentó y ofreció la estrategia de empleo Xempre para formar y cubrir vacantes con personal cualificado. Además, también se puso sobre la mesa la iniciativa Retorna Califica, cuya intención pasa por la vuelta y retención de talentos gallegos emigrados.



Viaje y formación pagados

Después de valorar la situación y la perspectiva a corto y medio plazo, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, no tiene dudas sobre la oportunidad que supone la propuesta de la Xunta. “Nos vamos a adherir”, confiesa. “Está pensado sobre todo para gente de Sudamérica, que quiere retornar a Galicia y a los que se les va a pagar tanto el viaje de retorno como una formación, con un contrato de trabajo ya cerrado”, añade el máximo represente de los hosteleros coruñeses.



La falta de personal es una preocupación constante y habitual por parte de los empresarios del sector hostelero, ya que la escuela de su propia asociación genera profesionales a un volumen por debajo de lo que exige el día a día. No obstante, Cañete muestra su extrañeza por la ecuación resultante de los datos de desempleo y los problemas que le han llevado a buscar fuera lo que no encuentra en casa. “Me llama la atención que, con casi tres millones de parados, no encontremos gente para trabajar”, explica el presidente sectorial, que habla de “implantación inminente” para el programa.



La partida que la Xunta destinará a la formación para el empleo y la orientación será de 202 millones de euros en 2023. l