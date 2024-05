La hostelería de A Coruña camina hacia el trilingüismo y apuesta por responder en el idioma del cliente

La mejor forma de celebrar el Día das Letras Galegas es para la hostelería coruñesa el hecho de haber superado cualquier tipo de debate o atadura lingüística. Según los empresarios del sector la libertad total en el uso de los idiomas y el haber sacado de la esfera pública cuestiones relacionadas con los mismos es uno de los grandes triunfos a reivindicar, tanto en la comunicación en las redes sociales como en el trato con los clientes o las cartas. “No tenemos ningún problema con el idioma y eso es lo bueno: que no lo hay”, indica Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña.



Con una expectativa de cruceros de más de 150 escalas de cruceros, el presidente de los hosteleros de La Marina, Alberto Boquete, camina hacia el trilingüismo como vía ineludible para dar servicio a sus clientes. Se trata de una apuesta no excluyente y en la que valora el gallego al mismo nivel, aunque con el condicionante de que, según estima, casi la mitad de su clientela es angloparlante durante buena parte del año. “Tratamos de adaptarnos a cada cliente y de usar el idioma en el que nos habla”, explica. “Por norma, los idiomas más usados con los extranjeros son el castellano y el inglés y creo que se debería dar libertad a los locales según cómo quieran poner las cartas”, agrega acerca de la política a seguir.



Finalmente, con un grupo hostelero a sus espaldas y también experiencia en el ocio nocturno, Emilio Ron marca una línea entre lo idílico y lo práctico. “Es una pena que no utilicemos más el gallego en las cartas. Nosotros las teníamos en los tres idiomas y con el tiempo debería hacerse así, sería lo más razonable”, asevera. “Soy partidario del gallego, pero se le da más importancia al inglés y he tenido trabajadores que se dirigían a los clientes en gallego y a éstos no les gustaba”, confiesa el empresario, que apunta a zonas de la ciudad con una utilización “anecdótica”.