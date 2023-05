Hostelería y ocio nocturno de A Coruña piden un “examen de conciencia” sobre la utilización del gallego

La internacionalización tanto de la oferta gastronómica como turística en la ciudad ha llevado a muchos establecimientos a reconsiderar su comunicación y hacerla más global a través de su carta, en la que acostumbran a explicar en inglés los pormenores de una empanada, un pulpo á feira (octupus to the party según algún patinazo vía Google translator) o los Padron Peppers, normalizados ya en los pubs británicos como snack. Sin embargo, menos habitual que la anglosajona resulta la apuesta en gallego, más allá de la denominación de origen o lo retorcido que resultaría castellanizar según qué plato.



Se trata en realidad de una asignatura pendiente reconocida y calificada como tal por la Asociación de Empresarios de Hostelería, desde donde se reconoce un déficit de oferta en la lengua que el miércoles celebró su día grande. “La utilización del gallego no tiene una gran penetración y es mejorable, ya que en muchas cartas no está presente; muchas cartas están en inglés y nos olvidamos lo nuestro, debemos hacer examen de conciencia”, apunta el presidente, Héctor Cañete. “Lo que defendemos es que deben estar también en gallego, no ser excluyentes; porque estén en inglés no tienen por qué dejar de estar en castellano o gallego”, prosigue.



Una colaboración institucional para incentivar el uso del gallego en el sector es una de las soluciones que propone la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, en una línea semejante a la que se trabaja en otros ámbitos. “Deberíamos trabajar con la Xunta de Galicia, codo con codo, en un tema de política lingüística”, afirma Cañete.



Valor añadido

Y es que, lejos de generar cualquier tipo de rechazo o polémicas que sí dicen detectar en otras comunidades, los hosteleros de A Coruña creen que puede tratarse de un valor añadido incluso de cara al turismo. “Una denominación propia siempre te da un plus, y aquí la convivencia es perfecta”.



Finalmente, el sector sostiene que no existe ningún tipo de directriz hacia los trabajadores sobre qué lengua emplear a la hora de dirigirse al público y que es algo que queda en manos de cada profesional de manera particular.



Similar en el ocio nocturno

Vasos comunicantes y con la suerte de uno vinculado a la buena salud del otro, hostelería y ocio nocturno comparten diagnóstico y análisis sobre la normalización lingüística, o la falta de ella.

Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente del grupo Pelícano, comparte la visión de Cañete. “Se utiliza poco y deberíamos hacerlo más”, confiesa. ·”Nos queda mucho por andar en ese aspecto”, finaliza el empresario.