Gonzalo Castro: "Polémica non pode haber, o estadio de Riazor é de todos os coruñeses"

El anuncio del concierto de El Último de la Fila el 13 de junio de 2026 ha abierto un nuevo cisma en las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento y el Deportivo. Tras los cruces de declaraciones de las últimas horas, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, ha vuelto a dejar clara su postura: "Polémica non pode haber, o estadio é municipal, de todos os coruñeses".

En cuanto a la relación con el club, Castro hace una aclaración. "Hai unha cuestión que quero diferenciar, que creo importante diferenciar, porque son cousas que funcionan dun xeito diferente: o traballo co staff e co personal técnico do Deportivo é estupendo, de coordinación e comunicación permanente, e logo hai unha distorisión total e absoluta do que eu chamo a propiedade, que creo que vai nunha liña e o que é o club sigue funcionando con total colaboración coas institucións da cidade", asegura.

En lo que respecta a la comunicación del concierto, además de recordar el correo electrónico del 30 de abril, añade que hubo una comisión de seguimiento del convenio del estadio el 5 de mayo. En esa reunión, con personal del club y de María Pita, Castro asegura que se habló de ese e-mail, "se chegou a dicir incluso que para esas comunicacións era mellor mandalas a outro correo", y también de la posibilidad de que en 2025 también hubiese actuaciones musicales en Riazor. "Fálase de si vai haber ou non algún concerto, se lles di que este ano non, porque as opcións que se barallaron non cristalizaron", afirma.

El aniversario de la Liga por el medio

El edil de Cultura cree que "cando se producen explosións deste tipo, creo que non son casuales e creo que obedecen á intención de que non se fale doutras cousas, como que hai 25 anos o Dépor gañou unha Liga", teoriza Castro.

"Hai tres anos, en 2022, realizouse o Morriña e aquí nadie dixo nada. Qué cambiou?", se pregunta el concejal, que va más allá y dice que "se en vez de o 13 de xuño, fose o 13 de xullo ou o 25, Santiago Apóstol, estariamos falando disto exactamente igual, os argumentos serían outros".

El problema de fondo es la posible afectación a la competición, en caso de que el próximo año el Dépor llegue a jugar la fase de play-off de ascenso. También está el asunto de los desperfectos en el césped, algo que ya estos días pasados se dejó claro que se harían cargo las promotoras. "Se o Deportivo vai á promoción, están contempladas alternativas que poidan resolver o problema", reincide el concejal. "Non hai dúbida de que non é máis dunha cortina de fume e se fala doutra cousa estes días que non sexa o 25 aniversario da Liga", vuelve a teorizar Castro.

El Deportivo también anunció que defendería sus intereses acudiendo incluso a acciones legales. "Dicirlle ao propietario que é o que pode facer ou non facer no seu estadio, complicado que un xuiz poida darlle a razón", contesta Castro.

Esta mañana, El Ideal Gallego y dxt Campeón consultaron al club acerca de las declaraciones de Castro, sin respuesta hasta el momento.

Miguel Lorenzo llama al diálogo

Mientras tanto, desde el grupo municipal del PP se llama al sosiego. "Hay que remar todos juntos, la polarización no es buena, sentémonos a hablar", apunta el portavoz popular, Miguel Lorenzo.

"Las formas no son adecuadas y el Ayuntamiento tiene que hcer una reflexión", añade, en relación al cumplimiento del convenio de cesión de recinto deportivo. “Esta discrepancia pública no es buena para ciudad ni para los coruñeses".