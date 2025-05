Un concierto en Riazor vuelve a enfrentar al Ayuntamiento de A Coruña y al Deportivo

El regreso de El Último de la Fila generó grandes alegrías entre los fans que ansiaban su retorno. Más aún lo estaban los coruñeses cuando el dúo anunció hoy el lugar donde tendrá lugar su concierto de A Coruña del 13 de junio de 2026: el estadio municipal de Riazor. Esta actuación, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo 29 de mayo, supondría el regreso de la música al estadio municipal coruñés cuatro años después de que acogiera una edición del Morriña Fest.



Sin embargo, de la alegría se pasó a la incertidumbre en unas horas. El Deportivo publicó un comunicado muy crítico con el Ayuntamiento de A Coruña, lo que supone un nuevo enfrentamiento entre el club y el gobierno local, a sumar al que tuvieron por el convenio de Riazor o el que mantienen por la reforma del estadio de cara al Mundial 2030.



“O Real Club Deportivo de La Coruña considera inadmisible a decisión unilateral do Concello de programar un concerto do grupo El Último de la Fila no estadio Abanca-Riazor para o 13 de xuño de 2026”, reza el principio de un comunicado que asegura que LaLiga ha confirmado, “extraoficialmente”, que en esas fechas se jugarían los partidos de playoff por el ascenso a Primera División. El club asegura que el estadio es “ante todo, unha instalación deportiva” y que el concierto podría afectar al césped. “O RC Deportivo resérvase o dereito a emprender todas as accións legais necesarias para protexer os seus dereitos”, continúa el escrito del club blanquiazul, que añade que también el equipo femenino podría disputar partidos en esas fechas.



Fuentes municipales aseguran que se ha comunicado el evento al club con catorce meses de antelación y afirman que el convenio de uso de Riazor contempla desde hace 25 años la celebración de conciertos en el estadio.



Añaden, además, que los probables daños al césped o su reposición serían asumidos por la productora del recital. En caso de que el concierto pudiese afectar a la competición oficial del Deportivo, se podría adaptar el calendario.



Ajenos a la polémica están, lógicamente, los dos integrantes de El Último de la Fila, Manolo García y Quimi Portet, quienes vuelven tras casi tres décadas (su separación oficial fue en 1998) con una gira que a partir de la primavera de 2026 revivirá un repertorio que forma parte del patrimonio cultural de varias generaciones.



Con una trayectoria repleta de reconocimientos y múltiples discos de oro y platino, alcanzaron un éxito sin precedentes en España, Europa y Latinoamérica. Según anunció el dúo catalán, la gira comenzará el 25 de abril del próximo año en Fuengirola. Las fechas confirmadas incluyen también conciertos en Barcelona, Roquetas de Mar, Madrid, Bilbao, A Coruña, Avilés, Sevilla y Valencia.