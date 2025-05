El Deportivo considera "inadmisible" la programación en Riazor del concierto de El Último de la Fila

El Real Club Deportivo de La Coruña considera "inadmisible la decisión unilateral del Ayuntamiento de A Coruña de programar un concierto del grupo El Último de la Fila en el Estadio ABANCA-RIAZOR para el 13 de junio de 2026, sin previa consulta ni coordinación con el Club, legítimo usuario y responsable del mantenimiento de esta instalación deportiva", según manifiesta la entidad en un comunicado publicado en la tarde de este martes. Desde el club recuerdan que es posibvle que tanto el equipo masculino como el femenino tengan partido en esas fechas.

"Dada la gravedad de los hechos y como entidad que representa a decenas de miles de abonados y a toda una ciudad, el RC Deportivo se reserva el derecho de emprender todas las acciones legales necesarias para proteger sus derechos y evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a producir. El falta de respeto institucional no puede seguir normalizándose", añade el club.

El conjunto que preside Juan Carlos Escotet se queja de la falta de información. "El RC Deportivo fue informado de esta decisión a través de un correo electrónico remitido por la Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento el 30 de abril de 2025, a las 23:54 horas, comunicación tardía que carecía de los detalles básicos e imprescindibles, así como de la planificación mínima que requiere este tipo de eventos. Esta forma de proceder compromete directamente la operativa del Club y pone en riesgo tanto la planificación deportiva como la integridad del césped del estadio, en el que se han realizado importantes inversiones en los últimos años", señalan.

Entre otras quejas, desde el Dépor también lamentan que el concierto no tenga lugar en otra ubiación. "Resulta aún más llamativo que se haya elegido el estadio para albergar el citado concierto, dado que existen en la ciudad otros espacios polivalentes capaces de albergar un evento de estas características sin comprometer los recursos humanos y económicos ya destinados por el Club a su operativa deportiva. No se puede perder de vista que el daño causado al RC Deportivo impacta directamente en su planificación y funcionamiento, y que el bienestar del Club no puede desvincularse del de la propia ciudad de A Coruña", afirman.

"El Club mantiene su disposición a colaborar con el desarrollo de eventos culturales que dinamicen la vida de la ciudad, pero recuerda que el Estadio ABANCA-RIAZOR es, ante todo, una instalación deportiva. Su utilización debe responder a criterios de responsabilidad, viabilidad y respeto institucional", concluye el comunicado.