La federación vecinal de A Coruña se desvincula de la protesta en María Pita contra la basura

La concentración vecinal convocada para mañana en María Pita (20.00 a 21.00 horas) no contará con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y Área Metropolitana, desde donde se muestra un rechazo tanto a la forma elegida como al destinatario final del mensaje. ““Es la única manera de llamar la atención para muchos. La mayoría de asociaciones no estamos de acuerdo y ahí hay plataformas y comunidades de vecinos por el medio”, firma la presidenta, Luisa Varela. “Sabemos que se ha amenazado gente para acudir y nosotros no apoyamos nada de eso. Si uno se fija en la convocatoria, hay un cartel que no lleva ni firma ni nada, por lo que a través de la asamblea hemos decidido rechazarlo. Nosotros no tenemos que defender los intereses particulares de nadie”, añade. Hoy mismo se reunirá a las 10.00 horas con Inés Rey en María Pita.

La dirigente, que siempre subraya la diferencia entre asociaciones y plataformas vecinales y que rechaza la participación de éstas en su entidad, cree que el procedimiento para la concentración no ha seguido los cauces burocráticos adecuados. “Convocaron la concentración antes de pedir permiso y la casa no se empieza por el tejado, sino por base. Las cosas deben hacerse por unos cauces”, advierte Varela, que tampoco considera que la entidad que preside esté de brazos cruzados al respecto. “No estamos quietos, sino que nos encontramos trabajando por nuestro lado”, asevera.

Varela ha documentado mediante fotos algunos de los puntos más conflictivos y lanza una advertencia a los convocantes del paro. “Queremos pedirle a los trabajadores un acuerdo, porque sino los ciudadanos acabarán por echarse encima de ellos. No aceptamos chantajes de nadie y la empresa debe tomar medidas”, sentencia. Además, también le da un tirón de orejas a algunos comerciantes. “No entiendo que haya tantas cajas de frutas: los fruteros en el mercado tiene un punto limpio y, si los ciudadanos ponemos de nuestra parte, ellos también deberían. Ya llega con la basura normal del vecino de a pie”, finaliza.

Los barrios culpan al sindicato

Si bien poner de acuerdo a todas las asociaciones vecinales, la crisis de la basura parece haber obrado un pequeño milagro: prácticamente toda la ira y la culpa barrio a barrio se dirige a los convocantes de la huelga. La mayoría de ellos piden la cabeza de los responsables y un acuerdo perenne. “Si pasaron gobiernos distintos y todos tienen el mismo problema la cuestión es que hay un sindicato que tiene secuestrada la ciudad. Es una mafia y está judicializado. El PP ya lo pasó peor. Se están riendo de nosotros”, sentencia Juan Iglesias, presidente de los residentes en Cuatro Caminos. “Me gustaría que se pusieran de acuerdo los que gobiernan y la oposición. Que se junten los tres para hacer un contrato nuevo sin un secuestro semejante”, prosigue.

En una línea semejante se manifiesta Jaime Suárez, su homólogo de A Falperra. “No podemos apuntar sólo al Ayuntamiento, porque es algo que viene ya de hace años. Hemos llegado a un punto que tenía que explotar por algún sitio”, dice. Leandro García, presidente de los vecinos de Elviña, reparte más las culpas. “Miramos tanto a la empresa como al sindicato, aunque el Ayuntamiento tendría que solicitar la emergencia sanitaria de una vez. No se puede decir que se va a estudiar. PreZero es un contrato nulo por sentencia judicial”, recuerda.

Secuestro

Sin pelos en la lengua, Juan Rodríguez, de la Sagrada Familia, sentencia: “Directamente culpamos al sindicato STL. Este tipo debería estar desterrado de la ciudad, no sabe lo que está provocando con sus intereses en la ciudad. La convivencia es horrible y patética. No sabemos dónde va a llegar esto. La solución pasa por echar al responsable de STL fuera, tanto a él como a todos sus secuaces. No puede estar una ciudad a merced de cuatro personajes. No es la primera vez que lo hace”.