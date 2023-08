La Federación Vecinal de A Coruña está "muy cabreada" con la recogida de firmas para la seguridad

El alto nivel de actividad vecinal durante la última semana, con una concentración multitudinaria a las puertas del Club Financiero y un registro de casi 5.000 firmas en María Pita, puede considerarse una de las mayores movilizaciones del mapa asociativo en los últimos años. Sin embargo, la forma en la que se han desarrollado las mismas no convence al ente que considera que debería gestionar esos pasos por definición: la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña.



La presidenta, Luisa Varela, se mostró especialmente molesta con los acontecimientos y la manera en la que se ha convocado a los asociados. “Estamos muy cabreados, porque es una maniobra de varias asociaciones que, desde hace unos meses, están moviéndose entre ellas”, afirma. “No nos van a venir a enseñar a las asociaciones históricas, las que nos hemos peleado por toda la ciudad durante años”, añade la dirigente, que cumple 15 años en el cargo.



En algunas de las manifestaciones durante las actividades recientes, tanto entre los tres convocantes del Club Financiero como los siete de la recogida de firmas, hubo acusaciones a la Federación de no dar pasos al frente para defender sus intereses, algo que Varela no entiende. “No compartimos sus formas, pero es que nunca nos han pedido apoyo; de hecho, dos de esas asociaciones están en conversaciones con nosotros para integrarse, y ese no es el camino”, advierte.



Repaso

Los temas estrella del debate vecinal de los últimos meses, como la seguridad o el mantenimiento, no son ajenos a la Federación, aunque la visión y la opinión es radicalmente distinta. “La Policía Nacional no tiene quejas de inseguridad, y es ahí donde hay que protestar, no al Ayuntamiento. Nosotros ya estamos en un contacto permanente con las concejalías y el Ayuntamiento”, subraya. “Cuando vuelva de vacaciones tendremos una reunión con la subdelegada del Gobierno, porque se está saliendo todo de tiesto”, prosigue.



Por otra parte, Varela pide también desvincular el movimiento vecinal de abrazos partidistas. “Nos acusan de ser políticos, pero solamente hay que ver las fotos de los demás para darse cuenta”, indica la presidenta de una Federación a la que no ha sentado nada bien el asociacionismo de las últimas semanas



Ocio nocturno

Uno de los temas que la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña reconoce como habituales es la reivindicación de los vecinos del Orzán, y también de Matogrande, para reducir el horario de apertura del ocio nocturno. No obstante, en este caso Varela también cree que las asociaciones movilizadas equivocan la dirección de sus quejas. “Los horarios de ocio nocturno no los marca el Ayuntamiento, sino que es cosa de la Xunta”, matiza Varela.



Finalmente, Varela recuerda la importancia de que las asociaciones vecinales se incorporen a una familia federativa que ya cuenta con más de 30 miembros.