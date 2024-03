La Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña: “Debemos ser apolíticos”

Los ha visto de todos los colores y ha tratado, como mediadora, con prácticamente todas las siglas. Sin embargo, Luisa Varela sigue apostando porque las asociaciones vinculadas a su Federación se mantengan ‘laicas’. Es decir, que no profesen preferencia o predilección por ningún partido político. No es plato de buen gusto para la que durante los últimos 16 años ha presidido el órgano integrador del movimiento vecinal ver en la fotografía de los actos y las protestas a representantes públicos. Por eso, manda un mensaje en las dos direcciones para evitar ‘matrimonios de conveniencia’. “Si los políticos desean utilizar el movimiento vecinal para sus cosas, allá ellos”, puntualiza. “Cada persona tiene su ideología, pero las asociaciones vecinales tienen que ser apolíticas y no sé cómo a veces se pueden prestar a participar en actos de la mano de algún partido”, añade.



De hecho, más que una recomendación, en el caso de sus afiliados se trata de una cuestión de principios y de ceñirse a las reglas del juego. “Los estatutos así lo recogen: la ley de asociaciones vecinales nos dice que hay que ser completamente apolíticos. Es un error que cometen algunos partidos, en el que ya cayeron en 2010 y 2011”, recuerda. “Las asociaciones que tengan cuidado, porque se pueden encontrar con un problema gordo”, prosigue la dirigente.



Por otra parte, el hecho de ser apolítico no quiere decir, según matiza Varela, que las asociaciones vecinales no traten con grupos de todos los colores. Por ejemplo, la Federación ha acompañado a varias de ellas en la serie de visitas que la alcaldesa Inés Rey ha comenzado por los distintos barrios de la ciudad. “Es una situación ideal, solamente hay que tener paciencia, porque va por turnos y por semanas, pero las cosas van muy bien y la gente tiene la capacidad de decirle a la alcaldesa cuáles son sus necesidades”, indica.

“Anteriormente se visitaban los barrios, pero no de forma semanal, es un compromiso nuevo que ha adquirido la alcaldesa con las asociaciones y los barrios, que son independientes y le dicen lo que le quieran decir”, agrega.



Retos a medio plazo



No varían demasiado los frentes principales que tiene entre ceja y ceja la Federación, que actualmente da cabida a más de 30 grupos. “El mayor reto son los temas generales de la ciudad, como la Cuarta Ronda, la Intermodal, la ampliación de Alfonso Molina o la concesión del transporte público”, apunta Luis Varela.



La presidenta, además, apuesta por dar cabida a todos, aunque matiza que las plataformas están en una situación de limbo.