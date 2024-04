El dique de abrigo de A Coruña acoge la I Olimpiada de Salvamento Marítimo

En las aguas frente al dique de abrigo de A Coruña se celebró la I Olimpiada de Salvamento Marítimo de A Coruña, organizada por la Escuela de Náutica y Máquinas. Seis equipos se lanzaron a las aguas de la dársena para visibilizar el sector y la seguridad a bordo, así como realizar actividades y, por supuesto, determinar quién es el el mejor: si los alumnos de Náutica o el equipo de Cruz Roja que compitió con ellos. Varios de ellos forman parte de rescatadores de helicóptero en Salvamento Marítimo y sin embargo, fueron finalmente un grupo de alumnos de Náutica los ‘Patos’ los que consiguieron imponerse.



Comenzó a las diez y se prolongó toda la mañana. Desde el principio, el nivel fue alto. “Son seis equipos, catro persoas por cada equipo, e son probas moi duras, agotadoras”, señaló Manuel Romero director de la escuela, desde el Aula Náutica, donde tuvieron lugar las pruebas. En una de ellas, debían nadar de espaldas con un traje de supervivencia, desde el dique al pantalán. Otra prueba de natación consistía en llegar hasta una balsa de salvamento volcada, darle la vuelta y subirse a ella lo antes posible. También realizaron un circuito hasta el velero de la escuela ‘O Breogán’, coger una bengala y volver rápidamente a la base, en el Aula Náutica, desde donde les animaban sus compañeros

Patricia G. Fraga





La última fue la del tiro de cuerda. “No ten que ver co mundo marítimo, pero lles gusta aos alumnos”, confiesa Romero, que añade que no es algo habitual realizar este tipo de pruebas en la UDC, pero la idea contó con una buena acogida. “Tampouco pensamos que iba a ter tanta repercusión, pero é algo diferente que nunca se veu. O seguinte ano imos tentar abrir o concurso a outros institutos de FP”, promete. Pero es probable que no sean muchos los competidores, dado lo exigente que es la prueba físicamente.



El ganador se llevó, además de la gloria, un premio de 150 euros a repartir entre cuatro. En este caso, fue a parar a los ‘Patos’, el equipo formado por Manuel Lobato, Pablo Fernandez, Pedro Sagastizabam y Sul Baz. Si todo marcha bien y tiene lugar una segunda edición de las Olimpiadas de Salvamento Marítimo, puede que tengan defender su título contra los compañeros.