Salvamento Marítimo recupera cerca del 70% de los cuerpos de los desaparecidos frente a A Coruña

En los últimos días, la base de Salvamento Marítimo de A Coruña ha estado ocupada: desaparecidos en el mar, caídas desde acantilados, vuelcos de embarcaciones... En dos ocasiones se ha podido salvar a las víctimas, lo que fuentes de Salvamento consideran una buena racha. El mar rara vez perdona, y en muchos casos, lo que se rescata suele ser un cadáver. La suerte cuenta. El 70% de los desaparecidos en el mar (poco más de diez casos al año en A Coruña) se localizans.



Los casos son muy variados, pero en todos cuenta mucho el factor tiempo: en cuanto alguien cae al agua, la hipotermia empieza a hacer su trabajo. Pero hay otros aspectos a tener en cuenta, como la temperatura del agua, del aire, y la ropa. Por supuesto, no es lo mismo caer en el mar con ropa de calle que de supervivencia o con un neopreno. “Si el que cae al agua es una persona muy gorda, la capa de grasa le permite mantenerse viva más tiempo”, señalan los expertos consultados. Las tablas de hipotermia permiten hacer estimaciones de supervivencia: si el mar está a cuatro grados, se puede resistir tres o cuatro horas con un neopreno. Si no, en veinte o treinta minutos sobreviene la hipotermia, en el que el cuerpo se adormece. “Dicen que es la muerte más satisfactoria”, comenta un marino.



Flotabilidad

Más llamativo es el hecho de que la ropa también es un factor a la hora de conocer cómo el océano empuja un cuerpo. Salvamento Marítimo hace uso de una aplicación, Search and Rescue, que establece patrones de deriva en función de las corrientes, los vientos reinantes y las características de flotabilidad del objeto a encontrar. “No es lo mismo un bote de remos que una balsa salvavidas –hace ver un experto–. Tampoco lo es alguien que ha caído al agua con traje de supervivencia que con un bañador”.



Hace un par de semanas, un crucero descubrió flotando en el golfo unas tuberías, que podían suponer un peligro para la navegación. Salvamento Marítimo usó ese método para localizarlo y traerlo a tierra. Reconocen que fue fácil. Otras veces no, como cuando la búsqueda es de noche, o en un área amplia.

El caso del coruñés desaparecido tras caer por la borda de una lancha el seis de febrero, fue todavía más difícil, porque sus compañeros no se habían dado cuenta del momento exacto en el que había ido a parar al agua, de manera que el radio de búsqueda cubría desde Suevos hasta prácticamente la Torre de Hércules.



No es de extrañar que el cuerpo no apareciera. Pese a la dificultad, se siguió el protocolo. Primero una búsqueda lo más activa posible, con los medios disponibles, que se prolonga durante una semana, tanto por aire como por superficie. Si la víctima ha muerto antes de caer al agua, o lleva chaleco, se le puede encontrar. Si no, se supone que se ha hundido y se retoma la búsqueda al noveno o décimo día, pero no con tanta intensidad, puesto que es un cadáver.



En un par de semanas, los gases de la descomposición pueden volver a sacar a flote el cuerpo, si este no ha sido picado por cangrejos, por ejemplo. Además, la aplicación Search and Rescue solo ofrece probabilidades, una concentración de puntitos en un mapa de corrientes que cambia por las estaciones, por la ría de O Burgo, o por las grandes lluvias. Las escorrentías también influyen porque suponen un súbito aporte de agua al mar, y en un escenario tan cambiante, los hombres de Salvamento Marítimo aciertan en un 70%.