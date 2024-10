“Cuando cae al suelo, Yumba quiere volver a pegarle”: una testigo vincula a Freire con el final de la agresión mortal a Samuel

Cinco testimonios y diferentes versiones. Teorías que se concretan y otras que siguen en el aire. Amigos, exparejas y conocidos de los acusados por la muerte de Samuel Luiz, el joven de 24 años que perdió la vida en el Paseo Marítimo a causa de una brutal paliza, acudieron este lunes a la Audiencia Provincial de A Coruña para relatar lo que presenciaron en la fatídica madrugada del 3 de julio de 2021. Una jornada anunciada como “clave” por parte de la defensa de Kaio Amaral, José Ramón Sierra, para tratar de esclarecer qué hizo cada acusado durante la letal trifulca.



Tras pasar los tres primeros días de juicio desapercibido, el nombre de Kaio fue puesto en el foco por un testigo. No había sido señalado por ninguna otra persona hasta el momento, pero Óscar, amigo de toda la vida de Alejandro Freire, alias Yumba, señaló que Amaral “venía corriendo con la intención de cargar una patada”. Precisó, sin embargo, que no puede confirmar que este llegase a tocar a la víctima. Sierra, tras el juicio, celebró que este testigo contase “la verdad”: “No se discute que lo ve corriendo y que estaba cerca. El testigo es honrado, lo ve haciendo un gesto pero no significa que esté pegando”.

“Me ofreció cocaína porque estábamos haciendo la previa”, señala un testigo sobre Alejandro Freire



Óscar, amigo de Yumba “desde los once o doce años”, conoció a través de este al resto de los procesados. Estaba obligado a decir la verdad, y por ello no dudó en apuntar a su gran amigo como la persona que agarró a Samuel en el suelo. El testigo vio a Diego Montaña pegar a la víctima, algo que, dijo, intentó frenar sin éxito. Al ver a Samuel desplomado, se fue sin prestarle ayuda, una decisión que, señaló, “siempre me va a acompañar”. Este testigo reconoció que ha presenciado muchas peleas a lo largo de su vida, pero ninguna como esta: “La brutalidad de golpes y la multitud de gente fueron diferentes a otras peleas que había visto”.



También afirmó que escuchó a Katy Silva decirle a Lina, la amiga que acompañaba a Samuel en la fatídica noche, que se fuese del lugar porque “no pintaba” nada allí, contradiciendo la versión de la acusada. Desmintió, sin embargo, que Silva, la por aquel entonces pareja de Diego Montaña, llamase “maricón” a Samuel. En la primera noche en la que el ocio nocturno estaba abierto después de la pandemia, el acusado Alejandro Freire había consumido cocaína, según afirmó este testigo. “Me ofreció porque estábamos haciendo la previa”. Además, en el reservado del pub de Riazor en el que estuvieron de fiesta, “habíamos contratado media botella de alcohol para cada uno, lo normal en un reservado”, añadió. El abogado de Kaio Amaral, José Ramón Sierra, intentó desacreditar las declaraciones de este testigo, ya que en su testimonio en el juzgado, en julio de 2021, afirmó que había bebido esa noche “seis cervezas y media botella de whisky, por lo que iba mareado”.



Asier, el segundo testigo en sentarse en la sala para testificar sobre lo presenciado hace tres años también señaló a Alejandro Freire y Diego Montaña. Se trata de un amigo de Katy Silva y Kaio Amaral. “Recuerdo ver a Yumba en el suelo con Samuel y un tumulto de gente alrededor. Había un círculo de gente que después sale corriendo para perseguir al chico (Samuel)”. Diego, dijo, “estaba lanzando puñetazos y patadas”. Kaio, indicó, “estaba por allí pero no sé si en el tumulto o fuera”. No presenció si este pegaba a Samuel. Este testigo subrayó, además, que no vio a Alejandro Míguez, el acusado al que todavía nadie ha señalado como uno de los agresores.

Diego inicia, Yumba sigue



La tercera testigo en prestar declaración apuntó directamente a Alejandro Freire como la persona que se encontraba presente cuando el joven de 24 años se desploma. “No consigo ver quién le da un golpe en la persecución, pero cuando cae al suelo (Samuel), Yumba quiere volver a pegarle”, manifestó. Noa, que por aquel momento era pareja de Kaio Amaral, la persona que se enfrenta a la pena más elevada –27 años–, no llegó a entrar en el pub de Riazor al que había acudido la pandilla en la fatídica noche. Dijo que tampoco lo hizo Amaral, con quien presenció los hechos que provocaron la muerte de Luiz.



“Escucho a Diego Montaña decir: ‘¿Qué me estás grabando?’”. Ahí comenzó, según Noa, una secuencia relatada por dos de los acusados y todos los testigos que han pasado por la sala de la Audiencia. “Yumba está agarrándole por el cuello en el suelo mientras Diego le pega. Kaio y yo vamos corriendo hacia el tumulto. Alejandro Míguez también va andando rápido. Kaio intentó separarlos y no es cierto que lanzase una patada”, declaró.



La testigo comentó que Samuel se levantó y anduvo unos metros, pero “Diego, Yumba y M. (uno de los menores ya condenados), vuelven a pegarle”. Entonces aparecen Ibrahima Diack y Magatte Ndiaye, los senegaleses que, tras presenciar la agresión, auxilian a Luiz. Noa expuso que estos también recibieron golpes y que Yumba se encaró con ellos. La víctima, entonces, cae: “Me impactó la manera en la que cayó desplomado, parecía que lo habían matado”.

Diego Montaña y Katy Silva, en la Audiencia Provincial de A Coruña | Quintana



Mientras la testigo no recuerda lo que hizo Katy Silva, otra de las procesadas que se enfrenta a 25 años de prisión, sí señaló que no es cierto que le llamase “maricón de mierda” y confirmó que esta estaba “enfadada” con su entonces pareja, Diego Montaña. Noa, además, trató de despejar todas las dudas sobre Kaio: “Yo estoy andando con él de la mano. Kaio estaba conmigo y los intentó separar. Ellos andan y le vuelven a pegar. A Míguez no lo veo, de Diego no me acuerdo en el último momento, pero de Yumba sí”. Es decir, Noa vincula a Montaña con la agresión mortal, pero solo en los instantes iniciales. A partir de ahí, sitúa a Freire y a los dos menores condenados.



La joven aportó, por lo tanto, una versión contraria a la del primer testigo de la jornada: uno dice que, aunque no vio un impacto, Amaral “cargó” una patada. Su expareja, que su papel fue el de tratar de impedir que la agresión continuase. Noa también testificó que M., uno de los menores condenados, quiso irse con Kaio y con ella tras la agresión, hecho al que se negó porque “vi lo que hizo”.



El cuarto testigo en prestar declaración fue Diego. Este se encontraba de fiesta con los acusados por la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021. Había sido citado a través de un grupo de WhastApp para salir. Con Katy Silva nunca llegó a hablar, pero conocía al resto. Cuando salió de la discoteca de la zona de Riazor, decide irse a casa. Diego Montaña, que se enfrenta a 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento (consta también una agravante de discriminación por condición sexual) estaba “muy alterado”, manifestó. Cuando el testigo emprende su camino hacia su casa, “a unos cincuenta metros, a la altura de donde venden pizzas, escucho un escándalo. Ahí se escucha también la expresión ‘maricón de mierda’, que la escuchó todo el mundo”, sostuvo. Esta fue dicha, comenta, por Montaña. A preguntas de la fiscal, Olga Serrano, apuntó que este último también sacó una botella de alcohol del local de fiesta en el que habían estado porque “la pagó”. Afirmó, a su vez, que Montaña le gritó a Luiz: “Te voy a matar”. Por otro lado, manifestó que “había un corrillo de gente encantada viendo a Samuel desplomado”.

El papel de Katy Silva sigue siendo una incógnita: algunos apuntan a su implicación y otros la exculpan



El último testimonio aportado este lunes fue el de Alberto, amigo de todos los acusados. Este advirtió que, cuando abandonó el local en el que se encontraban de fiesta, “ya no había nadie” fuera. Entonces, le envió una foto de una ambulancia a Kaio y le preguntó por su ubicación. “Kaio me dice que están en la zona (refiriéndose a Os Castros)”. Una vez llega al parque en el que se habían citado tras la agresión, relató que “la gente estaba allí bebiendo”, asegurando que no recuerda si Katy Silva y Diego Montaña estaban enfadados. “Había mucha gente”, puntualizó. En esta jornada hubo un testigo que no compareció –estaba citado el viernes, cuando sí acudió desde su residencia en Francia, pero se aplazó su declaración– y fue multado con 600 euros y una orden de comparecencia para el 29 de octubre, que si no cumple será acusado de obstrucción a la Justicia.



La mayoría de los testimonios aportados en lo que va de juicio apuntan hacia una misma dirección: Montaña inició la agresión y Freire inmovilizó a Luiz. El papel de Silva, sin embargo, sigue siendo una incógnita. Mientras algunos apuntan que esta apoyó a su expareja (Montaña) en la agresión, otros la exculpan. Nadie ha afirmado hasta el momento que Amaral y Míguez agrediesen a la víctima. Todos ellos se enfrentan al delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, a excepción de Amaral, al que se le suma robo con violencia. Para Silva y Montaña consta la agravante de discriminación por condición sexual. Para estos últimos piden 25 años de prisión. Para Freire y Míguez, 22; y en el caso de Amaral, la pena asciende a 27.