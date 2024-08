¿Cuándo actuará la Panorama en María Pita?

Si hubiera que elegir una postal del verano gallego lo suyo sería diferenciar entre el día y la noche. Para el primero es evidente que pocos destinos pueden igualar los arenales, la oferta gastronómica y, le pese a quien le pese, el clima de la moderación. Para el segundo apenas cabe debate: las verbenas de verano son como el marisco: pueden encontrarse en otros sitios, pero no saben igual. No existe ni una sola actividad que una más a los gallegos y que, sobre todo, sea capaz de convencerlos por igual y unirlos en semejante número noche tras noche durante más de tres meses sin parar. No obstante, A Coruña parece resistirse a esa realidad y empeñada en declararse zona libre de orquestas, al menos en lo que a la programación de los festejos de María Pita se refiere.



Por más que a las puertas de la ciudad, en Vilaboa, O Burgo o Arteixo, sean capaces de congregar 80.000 personas, las orquestas gallegas no acaban de entrar en los planes de ningún Gobierno local para montar su show en pleno corazón de A Coruña. Para tranquilidad de su legión de fieles, la espera podría estar cerca de llegar su fin. El Ayuntamiento estudiaría no solamente montar una gran fiesta, sino en que esta sea la madre de todas las verbenas. Al menos, así lo reconocen fuentes municipales: “Siempre contratamos orquestas de renombre, como Los Satélites, que ya han actuado en fiestas de barrios como Matogrande o en O Ventorrillo. En todo caso, si hablamos de grandes nombres para María Pita, no se descarta para el futuro”. La bandera del Ayuntamiento es una “programación variada y con actuaciones para todos los públicos, apostando por la variedad de géneros”. Y esa es precisamente la misma definición en la que caben espectáculos como el de la Panorama o la París de Noia, que harían palidecer, en cuanto a montaje y virtuosismo musical, a muchos cabezas de cartel. Además, obviar la capacidad de convocatoria principalmente de esos dos gigantes es intentar tapar el sol con un dedo, ya que incluso la propia hostelería de la ciudad dice resentirse cada vez que se acerca el ‘huracán Panorama’. “Las verbenas nos han quitado mucho público en algunos fines de semana de verano”, reconocía Héctor Cañete. El pasado jueves, en Betanzos, la Panorama reunía en la plaza Irmáns García Naveira a 40.000 personas o, lo que es lo mismo, prácticamente cuadruplicaba la población brigantina. Por lo tanto, es evidente que existió un desplazamiento masivo, en muchos casos de coruñeses que siguen sin poder disfrutar del espectáculo en su propia ciudad.

Momento de la actuación de Panorama en betanzos

Panorama

Si hay un rostro reconocido y reconocible en el universo verbenero ese es el Lito Garrido, director artístico de Panorama y responsable de la que muchos consideran la orquesta más importante y grande de España. Sin embargo, a pesar de que Ourense, Vigo, Lugo o Santiago ya han comprobado en sus fiestas lo que supone la contratación del espectáculo, no encuentra una explicación para no haber puesto un pie en María Pita. “É unha das prazas máis importantes de Galicia e estaría á altura do noso show no Obradoiro. Polo menos, que proben, porque podería montarse unha ben gorda”, advierte Lito, cuyo único paso por la ciudad se reduce a un show la noche de San Juan en 2013. “É un produto galego e se estamos apostar por cousas da terra non sei por que neste caso non; todos sabemos canta xente nos sigue e un dos nosos segredos é ter enganchado á xuventude, máis que nunca”, añade todavía con la resaca de su recital en Betanzos.



Allí, en la plaza Hermanos Naveira y en pleno 15 de agosto, no cabía un alma y los hosteleros agradecían el maná que suponía sólo mentar a la Panorama. Muchos llegaban en autobuses desde A Coruña.

París de Noia

Blas Piñón, director de la París de Noia, tiene en su agenda contrataciones cerradas a varios años vista. Sin embargo, en el histórico de otro gigante de las orquestas sólo encuentra un precedente. “Solamente hemos tocado en A Coruña una vez en 43 años”, explica. “Tocar allí, con nuestro show actual, arrasaría con todo lo que uno se puede imaginar en cuanto a predicciones. Hace años que el área metropolitana de la ciudad nos demuestra su cariño”, añade.



Para el gestor, a veces se opta por “lo folclórico o nombres de televisión en detrimento de la fiesta” y cree que la dimensión de su llegada se explica fácilmente con las fotos de la última actuación en O Burgo.

Los Satélites

Pero si hay un caso especialmente doloroso para el sector ese es el de Los Satélites, porque son de A Coruña. Codiciados en los barrios pero apartados del epicentro de la fiesta, su director, Javier Saavedra, no oculta su decepción con los grupos políticos. “Es darme en una herida abierta: no tocamos en María Pita desde 1986, cuando era de tierra y con árboles. Somos la orquesta más contratada de toda Galicia, con 87 años de historia, y no entendemos la postura de no contar con formaciones que atraen mucha gente y que dejarían María Pita a reventar”, asevera. “Que no se vea lo que se tiene en tu propia casa duele”, finaliza.

Objeto de aplicaciones específicas, con programas de televisión propios en el ente público y capaces de congregar cada día, jornada tras jornada, a cientos de miles de gallegos en cada esquina de la comunidad, parece que las orquestas son las únicas forasteras en tierra de María Pita. El bolsillo de muchos coruñeses, cansados de pagar taxis, fletar autobuses o coger vehículos particulares cada semana, también lo agradecería. Y, seguramente, el tejido económico de la ciudad, también.