El Combo y la Panorama protagonizan los falsos carteles de las fiestas de Os Mallos, en A Coruña

Los vecinos de la Plataforma Veciñal Os Mallos están indignados por la distribución de carteles falsos de las fiestas de Os Mallos, donde anuncian la actuación del Combo Dominicano y la Panorama, algo que, de ser verdad, arrastraría a miles de personas al barrio. Con la esperanza de que estos panfletos no tengan recorrido, los integrantes de la entidad quieren desmentir este anuncio para evitar posibles aglomeraciones este fin de semana y solicitan que no se distribuyan. "Non ten gracia. O barrio non merece que que haxa xente así", asegura la portavoz de la asociación Pili Neira, que llevará las falsas copias a la Policía para denunciar los hechos.

Cartel

Las copias falsas de los carteles anuncian a la Panorama para este sábado, 24 de septiembre, y al Combo Dominicano como actuación de cierre de las fiestas, el domingo. La realidad es que en estas celebraciones habrá mercado de antigüedades, deporte y música, pero de la mano de Aixa Romay. El sábado comenzará con un pasacalles con gaiteiros de Aturuxo a partir de las 12.00 horas. A continuación, de 17.00 a 19.00 horas, estará instalada una zona multideporte en la calle de Puerto Rico. Ya por la noche, a las 22.00, será el turno de la verbena más esperada con Aixa Romay, en la calle de Mallos esquina con Francisco Tettamancy. Al día siguiente, el domingo, la peatonal Ángel Senrá acogerá un mercadillo de antigüedades, donde vecinos del propio barrio expondrán sus productos. A las 14.00 horas llegará uno de los momentos más esperados, la degustación de pulpo y la sesión vermú con Aixa Romay.

A las 17.00 horas estaba previsto que la peatonal acogiese una sesión de cine infantil, pero ante las previsiones de lluvia, se trasladará al centro cívico del barrio. Para despedir un fin de semana festivo, a las 21.30, en Mallos con la calle de Noia, verbena con el dúo Las Estrellas.