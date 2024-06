A Coruña tendrá su primer restaurante filipino este mes

Nueve años después, el número 25 de la avenida de La Marina volverá a ser pionero para la oferta gastronómica de la ciudad. Si en 2015 acogió el primer restaurante tailandés de toda Galicia, Thai Market, éste dejará su legado a Kabayan (colega en tagalo), que introducirá la comida filipina en A Coruña. Se trata de un relevo exprés, con una semana de margen respecto al último servicio de Thai Market. El pasado lunes se cerró definitivamente el traspaso y en aproximadamente 15 días los coruñeses empezarán a familiarizarse con platos como el adobo o la caldereta.



Y es que lo primero que sorprenderá a los futuros clientes será la nomenclatura de muchos platos, herencia de más de tres siglos del dominio español en la zona hasta 1898. Fuentes de la propiedad advierten, no obstante, que la visita y la degustación será un viaje al sudeste asiático como nunca se ha experimentado en A Coruña: “Somos cien por cien filipinos y asiáticos y no adaptaremos nuestra carta a los gustos europeos. Se trata de comida hecha por asiáticos, con una estética muy de allá. Lo que pretendemos es que no solamente coman, sino que también respiren, huelan y oigan el ambiente dentro del local: que escuchen a los trabajadores hablar en su propio idioma”.



Detrás del nuevo restaurante se encuentra un grupo que ha decidido apostar por la fiebre asiática en la ciudad, ya que también es responsable del supermercado Coruñasia en Panaderas, así como por el puesto temático Kaibigan en Arty! Market. La propiedad de los tres es cien por cien por de origen filipino, al igual que lo será la mano de obra en el nuevo proyecto. “Es una evolución, un paso más al frente dentro de una oferta de más comida del sudeste asiático, como indonesia o filipina”, comentan fuentes del futuro restaurante.



¿Qué ofrecerá?

La comida filipina, ese gran desconocido en la ciudad hasta ahora, sorprenderá según los responsables del establecimiento por su carácter saludable y por los vínculos con España. “Tiene cosas muy parecidas, es normal después de ser una colonia tanto tiempo”, dicen. “Sobre todo es una comida muy sabrosa, muy natural y que sienta muy bien, porque es a base de verdura y arroz. Además, nombres con turrón son idénticos, pero referidos a cosas distintas. En este caso sería un plátano frito”, agregan.



El próximo año se cumplirán 40 años de la llegada del primer restaurante chino a la ciudad. La señora Lin fue una pionera y una visionaria con Town, todavía instalado en la avenida de Finisterre. Ahora, con la apertura del primer filipino serán un total de 21 países los representados en el mapamundi culinario de la ciudad donde nadie es forastero.