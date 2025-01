A Coruña dice adiós a la tortilla de campeonato que conquistó Japón

Entre las muchas cosas que perderá A Coruña con el cierre de O'Bo, adelantado por este diario, la más dolorosa para muchos será, sin duda, la pérdida de una tortilla que puede considerarse histórica y pionera en la gastronomía de la ciudad. Vencedor del Campeonato de España de Tortillas en el año 2003, fue el primer establecimiento que elevó a referente nacional la variante betanceira. También el punto de inflexión en las más de cuatro décadas de trayectoria de O'Bo y el gran reclamo que le hizo penetrar en el país del Sol Naciente mucho antes de que internet llegase a cada esquina del mundo.

Y es que el mesón de la calle Menéndez Pelayo vio, con ese galardón conquistado hace 22 años, cómo se abrían de par en par las puertas del mercado asiático. “El Campeonato de España nos cambió la vida totalmente: pasamos a atender a gente de fuera de España y sobre todo a japoneses. No fue uno ni dos, sino auténticas excursiones de grupos de gente”, explica Susi González, propietaria del negocio. “Luego descubrieron las tapas y ya fue el no va más”, añade. No exagera. O'Bo se convirtió en el primer local de A Coruña con mención especial en dos guías gastronómicas de Japón. Evidentemente, la prueba gráfica es uno de los grandes cuadros que cuelgan de las paredes de piedra del restaurante.

El proceso de la tortilla es todo un arte | Quintana

Laura Rodríguez, responsable de la cocina hasta el último minuto, quiso agradecer la cobertura de El Ideal Gallego con una tortilla de despedida. Ni siquiera entonces se reveló el por qué ni la receta ganadora de 2003. Solamente la composición: un total de 10 huevos de producto de proximidad. “La clave es el buen producto y ponerle mucho cariño”, indica propiedad, que tiene en la patata de Xinzo de Limia una de sus predilectas. Curiosamente, al finalizar la tortilla Ideal, las decenas de clientes que apuraban los últimos tragos de su vida en O'Bo se deshicieron en una atronadora ovación. Se llama estómagos agradecidos.