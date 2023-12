La consultora de marketing digital coruñesa Demadi se incorpora a 'Hi'

La consultora de marketing digital coruñesa Demadi, un referente en transformación digital para empresas, ha anunciado que traslada su sede de trabajo al nuevo hub digital 'Hi'.



Esta agencia nació hace ocho años con el objetivo de ofrecer servicios de diseño web, diseño gráfico, SEO y redes sociales a todos los proyectos que lo necesiten. También son agentes digitalizadores para el kit digital. De ahí la importancia para ellos de trabajar en red, tanto a nivel local como nacional e internacional.



Iago González, CEO de Demadi, explica así la decisión de trasladarse al espacio de 'Hi': “La oportunidad de venirnos aquí nos abre un ecosistema y una posibilidad de generar sinergias desde un punto estratégico, que es el centro de A Coruña”, asegura. Además, la ubicación frente al mar también ha sido un punto a favor: “Tener estas vistas y poder darnos un paseo por el centro o mirar al mar para desconectar, eso nos ha impulsado a venirnos aquí”, asegura.



Además, Demadi colabora estrechamente con otra de las empresas que formarán parte de 'Hi', Duacode, por lo que creen que podrán aportar mucho a este nuevo hub de proyectos digitales. “Siempre he pensado que a A Coruña le faltaba un entorno digital donde diferentes profesionales nos uniéramos para crear esas

sinergias. Duacode son colaboradores nuestros, cuando nosotros no llegamos, ellos nos dan la solución. Y en esta línea estamos seguros de que podremos colaborar también con otras empresas, para llegar a proyectos grandes a través de networking”, asegura Iago González.



Con esta incorporación, 'Hi' impulsa su estrategia de lanzamiento y anima a otras empresas del sector a instalarse en sus oficinas frente al mar y en pleno centro de A Coruña, con el objetivo de crear un ecosistema digital en la ciudad.



Un espacio multidisciplinar frente al mar

‘Hi’ es un proyecto diseñado para brindar soluciones efectivas a las empresas digitales, así como a su entorno, y con las personas en el centro. El ecosistema, ubicado en el propio centro de A Coruña, estará equipado con todo tipo de espacios que permitan las sinergias, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de ideas.



Lo hará bajo la filosofía de un ‘hub’, un tipo de infraestructura que agrupa empresas bajo un mismo paradigma o territorio, fomentando la innovación, la estabilidad regional y la retención del talento, entre otros factores. Son numerosas las empresas gallegas que ya han mostrado su interés por instalarse allí. Con este proyecto Grupo Comar confirma su compromiso con el desarrollo económico de A Coruña, promoviendo la innovación y trabajando para convertir A Coruña en un referente digital, continuando con la línea de proyectos tecnológicos que ha emprendido la ciudad en los últimos tiempos.