La empresa tecnológica coruñesa Duacode se incorpora a 'Hi'

La empresa tecnológica coruñesa Duacode, especializada en diseño de software con especial foco en la experiencia de usuario, traslada su sede de trabajo al nuevo hub digital Hi.

Álvaro Enríquez, CEO de Duacode, explica así la decisión de instalarse en Hi: “La principal motivación para ser de las primeras empresas en instalarnos aquí es sobre todo el ecosistema que se puede formar en Hi, con diferentes empresas de productos y de servicios en el mismo espacio, del mismo sector y con una misma idea. Aquí pueden surgir muchas sinergias y nuevos proyectos”.

Duacode es una empresa centrada en la estrategia, diseño y desarrollo de productos digitales, especialmente el software a medida, centrada en la experiencia de usuario. Nació hace 12 años y en la actualidad emplea a 30 personas en su sede central en A Coruña.

“Somos una empresa muy proactiva, que no tiene miedo a probar cosas nuevas y a seguir creciendo. Creemos que estar en Hi nos va a aportar herramientas que no teníamos en las instalaciones anteriores, venimos a una oficina mejor de la que teníamos antes. Eso va a ayudar a que a la gente le apetezca venir a trabajar a nuestra empresa. Hi tiene que ser un espacio al que la gente venga con ganas de aportar, seas quien seas y tengas el tamaño que tengas”, continúa Álvaro Enríquez.

Con esta incorporación, Hi impulsa su estrategia de lanzamiento y anima a otras empresas del sector a instalarse en sus oficinas frente al mar y en pleno centro de A Coruña, con el objetivo de crear un ecosistema digital en la ciudad.

Un espacio multidisciplinar frente al mar

‘Hi’ es un proyecto diseñado para brindar soluciones efectivas a las empresas digitales, así como a su entorno, y con las personas en el centro. El ecosistema, ubicado en el propio centro de A Coruña, estará equipado con todo tipo de espacios que permitan las sinergias, el intercambio de conocimiento y, en definitiva, el desarrollo de ideas.

Lo hará bajo la filosofía de un ‘hub’, un tipo de infraestructura que agrupa empresas bajo un mismo paradigma o territorio, fomentando la innovación, la estabilidad regional y la retención del talento, entre otros factores. Son numerosas las empresas gallegas que ya han mostrado su interés por instalarse allí.

Con este proyecto Grupo Comar confirma su compromiso con el desarrollo económico de A Coruña, promoviendo la innovación y trabajando para convertir A Coruña en un referente digital, continuando con la línea de proyectos tecnológicos que ha emprendido la ciudad en los últimos tiempos.