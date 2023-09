A Coruña da la bienvenida con un gran ‘Hi’ a su primer hub digital y epicentro de la innovación

A Coruña dio la bienvenida a Hi (Human Intelligence Hub), un innovador hub digital situado en su mismísimo corazón, con la mirada puesta al mar y con un enfoque humanista y sostenible. Diseñado para brindar soluciones efectivas a las empresas digitales y a su entorno, pero con las personas en el centro. Sin embargo, debajo del lenguaje digital y el tecnicismo sobreviven conceptos más atemporales, ilustrados en su propio vídeo de presentación: la plaza como núcleo de interacción. Una especie de ágora sostenida sobre códigos digitales, en la que sobrevive ese espacio de intercambio de conocimiento y de esfuerzos conjuntos para empresas.



Bajo el concepto de lanzadera tecnológica del noroeste peninsular cada espacio es un estímulo de futuro sin olvidar las raíces del conocimiento. Se trata de un espacio abierto, ubicado junto a Palexco, que en su presentación dejó entrever la potencialidad, y con mensajes muy concretos. “Digital y analógico no son antagonistas” o “deja volar tu imaginación” acompañado de un mural alado son algunos de los inputs motivacionales que encontrarán algunas de las empresas que ya pueden presumir de tener su plaza en un espacio pionero. Nada resume mejor ni resulta más simbólico que la versión en directo del ‘Blowin in the wind’ de Bob Dylan: la canción representó los deseos de cambio y avances de una época, y que esta vez, más de medio siglo después, dio lugar al primer networking entre futuros compañeros de Hi.



Así lo explicó Juana Abellaneda, directora de desarrollo de negocio de Comar, en el evento. “Nos sumamos a la estrategia de la ciudad de A Coruña, a su apuesta por convertirse en la ciudad de las TIC y en la lanzadera tecnológica del noroeste peninsular con la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia). Queremos ser un pilar fundamental para conseguir este potente objetivo común, basándonos en las personas, que son las que están detrás de la tecnología, de la inteligencia artificial y de todas las empresas”, aseguró.



Representantes al más alto nivel del sector digital y del tejido socioeconómico, cultural y político no quisieron perderse las primeras ideas surgidas de la interacción. Afloraron con esa esencia que justifica la existencia de un hub como Hi y conectaron con el discurso de la concejala de Innovación, Movilidad e Infraestructuras, Nereida María Canosa. “Hi supondrá un importante impulso para A Coruña y su economía”, adelantó, además de apelar al “compromiso de dinamización económica de la ciudad”. También, enmarcó el primer hub herculino dentro de la conexión con Ginebra y el carácter referente de la ciudad suiza en el mundo tecnológico, así como Aesia hacia la confirmación de A Coruña como “principal motor económico de Galicia”.



Que después de las intervenciones el networking estuviese aderezado con un vino español a cargo de Moncho Méndez, del restaurante Millo, fue otro guiño más hacia el talento de aquí proyectado más allá de las fronteras analógicas.

Un espacio multidisciplinar

El ecosistema, ubicado en el propio centro de A Coruña, estará equipado con todo tipo de espacios que permitan las sinergias, el intercambio de conocimiento y, en definitiva, el desarrollo de ideas. Y lo hará bajo la filosofía de un ‘hub’, un tipo de infraestructura que agrupa empresas bajo un mismo paradigma o territorio, fomentando la innovación, la estabilidad regional y la retención del talento, entre otros factores. Son numerosas las empresas gallegas que ya han mostrado su interés por instalarse en el nuevo hub situado junto a Palexco, en plena fachada marítima.

Hi contará con distintas opciones de participación en el espacio, con diferentes modalidades de membresía. La opción PureHi permitirá a grandes empresas que buscan oficinas colaborativas impulsar la creatividad y el crecimiento; la opción TeamHi está pensada para freelancers y pequeñas empresas que buscan despachos. Con PlayerHi los teletrabajadores podrán tener puestos de trabajo individuales en un entorno inspirador. SocialHi es una opción que permite crear comunidad, formaciones y conexiones. Para inversores y mecenas se ha pensado la opción PushHi; mientras que los aliados podrán colaborar a través de la opción PartnerHi.

Grupo Comar

Con este proyecto, Grupo Comar confirma su compromiso con el desarrollo económico de A Coruña, promoviendo la innovación y trabajando para convertir la ciudad en un referente digital, continuando con la línea de proyectos tecnológicos que ha emprendido la ciudad en los últimos tiempos. “Creemos en el potencial de A Coruña y estamos dedicados a colaborar con el ecosistema empresarial tecnológico y digital local para fomentar el crecimiento, la creación de empleo y el avance digital que beneficiará a la comunidad en su conjunto. Nuestro compromiso es claro: contribuir al progreso de A Coruña y fortalecer su posición como un centro de innovación y tecnología no solo en Galicia, sino también en España”, apuntan desde la empresa.