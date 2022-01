El colectivo de chefs Coruña Cocina se promociona en Fitur de la mano de la Diputación

El área de Turismo de la Diputación llevará a la feria turística Fitur el trabajo y la profesionalidad del colectivo de chefs Coruña Cocina a través de un showcooking promocional en el restaurante NaDo en Madrid, del coruñés Iván Domínguez.



La cita será el próximo jueves y está dirigida especialmente a periodistas especializados, bloggers y prescriptores en el sector del turismo, viajes y gastronomía. El vicepresidente de Turismo, Xosé Regueira, asegura que “a percepción da cociña galega ten un punto forte na calidade do produto culinario, calidade que non se pon en dúbida, pero agora temos por diante un traballo para promocionar o nivel da restauración galega e consolidalado fóra das nosas fronteiras”.



Regueira añade que el trabajo de promoción a través de demostraciones gastronómicas “está dando moi bos resultados nos foros e feiras sectoriais e, neste sentido, aproveitar o entorno de Fitur é unha moi boa oportunidade para promocionar os xeodestinos da provincia da Coruña asociándoos á súa gastronomía”. La demostración culinaria en NaDo estará conducida por actor y humorista coruñés Manuel Burque y “permitirá presentar unha cociña innovadora e, ao mesmo tempo, cun alto compromiso cos produtos do territorio, e que lle pon nome aos lugares dos que procede a materia prima”, apunta Xosé Regueira.



Así, entre los productos que servirán para la elaboración de los platos están el berberecho de Noia, el repollo de Betanzos o el requesón de A Capela. El menú correrá a cargo de los cocineros Javier Freijeiro y Moncho Bargo, del restaurante Pracer, Antonio Amenedo, del pazo de Santa Cruz, Pablo Pizarro, de Leviandier y La Empanada Viajera, y del propio Iván Domínguez, de NaDo. Todos ellos forman parte de la asociación Coruña Cocina.