Choque entre el PP y el PSOE a cuenta del transporte en A Coruña

Choque entre el PP y el PSOE a cuenta del transporte metropolitano en A Coruña. En medio de la carrera preelectoral, este martes el candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se pasó por la ciudad herculina para hablar de medidas en el ámbito de la movilidad, un sector sobre el que dijo que Rueda "empeoró". No tardó el PP coruñés en salir al paso de sus declaraciones, calificando de "broma de mal gusto" que sea precisamente el PSOE el que critique el transporte en A Coruña.

Desde A Coruña, Besteiro anunció que, de llegar a la Presidencia de la Xunta, impulsará "un Consorcio de Transportes que cubra as necesidades da área metropolitana da Coruña, con máis de 400.000 habitantes, e na que moitas persoas viaxan entre A Coruña e os seus concellos de residencia. Este Consorcio debe actuar como autoridade única para coordinar o transporte por estrada e ofrecer servizos de calidade, eficientes e xestionados de modo transparente”.

Del mismo modo, apostó por buses lanzaderas en las horas punta con un plan de movilidad integral entre el área metropolitana y el centro de A Coruña: “Só ao polígono de Sabón, en Arteixo, se desprazan diariamente 7.500 persoas”, puso como ejemplo de esta necesidad, a lo que añadió que es preciso "modificar os horarios de inicio e remate, fundamentalmente os que se dirixen aos centros de gran concentración de emprego, como polígonos industriais. Pero sen esquecer outras necesidades como hospitais, xulgados ou facultades e a conectividade das zonas rurais coa cidade”.

Además, junto a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y otros regidores y portavoces de la comarca, denunció que en los últimos catorce años, con el PP en la Xunta, "o transporte público, lonxe de mellorar, empeorou as súas condicións e a mobilidade da cidadanía galega por falta de planificación das rutas, frecuencias, etc. Un problema que impide a conciliación, obriga ao uso do coche privado, lastra o crecemento económico e agrava a crise climática”.

Así, criticó que Rueda “incumpre as sentenzas xudiciais sobre o transporte metropolitano en Galicia e actúa de xeito irresponsable", recordando denuncias del Consello de Contas, "que o responsabiliza dunha total falla de planificación, inspección e control nos contratos asinados, de non penalizar as infraccións rexistradas e de non atender as múltiples queixas dos usuarios e usuarias”.

Besteiro manifestó que “é un sensentido que non haxa un servizo común de transporte que facilite a mobilidade entre A Coruña e os municipios da súa área metropolitana como por exemplo Culleredo, Oleiros, Cambre ou Sada". Del mismo modo, señaló la importancia de la ejecución de la Intermodal coruñesa “como punto de interconexión de todo o transporte da área metropolitana que facilitará a mobilidade entre os buses urbanos e interurbanos e a implantación da tarifa única”.

“O problema do transporte público é estrutural e responsabilidade de Rueda. Galicia non pode ter un transporte metropolitano coa Rueda pinchada", resumió.

Por su lado, la alcaldesa de A Coruña señaló que “as ocorrencias que non falten. Desde utilizar os autobuses como plató electoral para os vídeos do señor Rueda, que é a única vez que se acordan dos autobuses, ata investir oito millóns de euros nunha pasarela marabillosa da que nunca máis se soubo".

"Broma de mal gusto"

Tras este acto de los socialistas, desde el PP coruñés contestaron a las criticas calificando de "una broma de mal gusto que cargos socialistas hablen en la ciudad de problemas en el transporte cuando ni el Gobierno municipal ni el Gobierno central socialistas adoptan ninguna decisión para solucionar todos las deficiencias en las conexiones por carretera y por tren".

De esta manera, instaron al Gobierno municipal de Inés Rey a adoptar medidas de impulso para el transporte urbano como las que aplica la Xunta de Galicia en el interurbano, como la gratuidad para menores de 21 años y para mayores de 65, "como hemos solicitado en varias ocasiones en los plenos sin éxito". A la vez, exigieron que desde A Coruña presiones al Gobierno del Estado "para avanzar en las obras de parte del tren de la estación intermodal, que cuentan con muchísimo retraso; para la llegada de los trenes Avril, que acumulan un incumplimiento tras otro; para solucionar los problemas de las conexiones ferroviarias del eje atlántico por retrasos, averías o falta de plazas; para mejorar los trenes a Ferrol o para recuperar las frecuencias de los trenes a Lugo".

En este sentido, el PP recordó que "tampoco hay avances ni en plazos ni en presupuesto en conexiones por carretera vitales para la ciudad y su comarca, como el Vial 18, la ampliación de A Pasaxe o la Cuarta Ronda, la gran promesa de Inés Rey. De la remodelación de Alfonso Molina, no está lista la pasarela de Pedralonga y no hay plazos ni presupuesto para la humanización de la avenida, tercera parte en que se dividió el proyecto".