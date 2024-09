El chiringuito soñado por los coruñeses toma forma: un grupo hostelero presenta su proyecto

Un chiringuito en la finca de los Mariño no es ninguna quimera o ensoñación popular, sino un proyecto tangible del que el Ayuntamiento tiene conocimiento desde hace unos meses. Así se lo hizo saber el pasado mes de abril un grupo hostelero que se interesó por la viabilidad de convertir una zona de marginalidad y marcada por la tragedia (en lo que va de año han fallecido dos personas en el entorno) en uno de esos ‘beach club’ que de por sí se convierten en una postal turística.



Detrás del proyecto está un conocido grupo hostelero de la ciudad, bajo cuyo abrigo está una larga lista de nombres del ‘tardeo’ y de la noche, especialmente de esta última. De momento no quieren publicidad, pero consideran que la buena disposición del Gobierno local y los últimos acontecimientos son perfectos para volver a poner sobre la mesa la iniciativa. “Ahora mismo no se le está dando creatividad a ese sitio y lo que planteamos es un negocio modular y movible, tipo beach club, con su DJ, zona de comidas o sesión vermú”, indican fuentes del equipo. No obstante, la gestión no es tan sencilla como imaginar un espacio idílico. El primer paso está dado, pero el camino se antoja largo. “Poner un kiosko de helados es fácil, pero algo con dimensión de negocio tiene que ser aprobado por el Ayuntamiento primero, éste pedirle permiso a Costas y que te cedan el espacio. Lo bueno es que tanteamos la idea y les pareció interesante”, subrayan desde el grupo hostelero, que acompañó su presentación con n vídeo del abandono de un entorno cuya belleza causa admiración y cuya realidad el asombro de los turistas.

Opciones

Según han podido consultar tanto a través de la Demarcación de Costas como mediante asesoramiento jurídico el espacio máximo constaría de 200 metros cuadrados: 120 para el interior y 80 para la zona de terraza. Y es que, a pesar de los trámites que requiere, concebir el chiringuito soñado por todos los coruñés sí es posible. Y lo dicen fuentes de la propia Demarcación de Costas: “Es cierto que existen precedentes de chiringuitos en terrenos públicos y, aunque la teoría dice que un terreno público no puede dedicarse a un fin lucrativo, sería cuestión de abordarlo con el Ayuntamiento y con un proyecto en la mesa”.



La puerta abierta por parte de las administraciones, así como el hastío de los vecinos por una situación incómoda en lo que podría ser un emplazamiento idílico, han llevado a retomar conversaciones. “Nos vamos a animar a hablar con las dos partes e intentar darle forma. El Ayuntamiento no lo ve mal, pero es quien tiene que dar un paso al frente”, indican.