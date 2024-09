El chiringuito soñado por los coruñeses

Muchos curiosos asomaban la cabeza y tomaban instantáneas de la finca de los Mariño, un lugar ahora mismo poco fotografiable pero que, como todo escenario de una catástrofe, hace colear el morbo durante algunos días. Allí pasó sus últimas noches el joven argelino que en la madrugada del lunes al martes perdió la vida tras precipitarse en una caída fatal de 15 metros de altura. Convivía, según fuentes policiales, con al menos otras cinco personas, en un escenario que mezcla un emplazamiento privilegiado con una historia mucho menos idílica: botellones, marginalidad y amagos de tragedia que hubiera agrandado todavía más leyenda de un espacio que en el imaginario de los coruñeses tiene usos mucho más productivos. Por ejemplo, una cantina o chiringuito en el que no hablar de historias para no dormir.



Resulta curioso cómo la ventana al atlántico preferida para miles de turistas cada año apenas ofrece establecimientos o puntos de disfrute de la bahía mientras se degusta un buen vino local o una Estrella Galicia. Y esa es precisamente la idea que rondaba por la cabeza de algunos viandantes que todavía comentaban la última desgracia. “Tanto que lle gusta a algúns o postureo e na cidade non hai onde posturear”, bromeaba Johnny, nombre en clave facilitado por un skater con tablas en la materia, según él mismo confiesa. “Se tivésemos un chiringuito aquí non iría tomar os mojitos a Razo”, añade. Por su parte, un ciudadano que prefiere no identificarse, pero al que delata su acento anglosajón de las islas, cree que todo lo que no sea un local de hostelería es una pérdida de potencial. “Hay un ‘beach club’ en todas las ciudades como A Coruña”, dice.



Inclusivo

Lo cierto es que resulta muy sencillo emprender e imaginarse camas balinesas, ambiente chill out y coctelería premium con un atardecer de postal, pero un vecino también sugiere una alternativa a la que es difícil decir que no y que ya se ha demostrado un éxito en la plaza de Ourense: la llegada de un espacio inclusivo al estilo del kiosko Down, que no solamente colme una vieja aspiración sino que además cumpla una incontestable labor socal de inclusión.



Además del Playa Club y La Tita Rivera, no existe un solo lugar con las características de chiringuito en toda la ciudad. Tal y como comentaba el vecino que apuntaba a Razo, coger el coche es una de las alternativas más frecuentes y Bastiagueiro, Espiñeiro o Barrañán, todos ellos en el área, los destinos preferidos.