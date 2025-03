Borja Quiza | “Vivo en muchas ciudades y cada vez veo más la calidad de vida que hay en A Coruña”

¿Churros de Bonilla o del Timón?

Del Timón. No quiero hablar mal de los de Bonilla, que están muy buenos también, pero la corteza de fuera que tienen, que son más grandes y tienen las estrías más profundas, creo que es más dura. Me gusta más el crujidito tierno de los del Timón. ¿Monte de San Pedro o jardines de Méndez Núñez?

Monte de San Pedro. Me flipa ir a ver la puesta de sol. Es una pena porque o hace un viento terrible o está nublado... Traigo gente de fuera y los llevo allí a ver la puesta de sol y tengo éxito un 30% de las veces. ¿Calle de la Barrera o calle de la Estrella?

Es que claro... cosas de una y de otra. Creo que la Estrella, que tiene un par de sitios que me encantan. ¿Agua de Emalcsa o embotellada?

Del grifo. Además, soy de los que va por el mundo diciendo lo buenísima que está. Mi pareja es de Granada y dice que el agua de Sierra Nevada y tal. Pero yo le digo que aquí tenemos un agua estupenda. ¿Playa del Orzán o playa de Riazor?

Esa es difícil porque vivo frente a la playa de Riazor, así que es mi playa de siempre. Pero en mi época de juventud había que ir al Orzán y allí montaba la red de voleibol. Pero la hoguera de San Juan la hacía debajo de mi ventana, en Riazor, y hacía venir a mis jóvenes. Me traía un coche lleno de leña del pueblo y tenía una hoguera de las que duraban hasta las seis o siete de la mañana. Y con guitarrita y cantitos. ¿Se mueve a pie por la ciudad o motorizado?

Ambas cosas. Mi problema es que tengo tan poco tiempo y tantas cosas: mis hijas, mi negocio, mil compromisos sociales... y al final cojo más el coche de lo que me gustaría. Pero me gusta mucho caminar por el centro de la ciudad. ¿Helados tradicionales como los de la Colón o sabores más modernos?

Estoy enamorado de la heladería Puerta Real. Creo que la calidad es espectacular. Me gusta mucho uno de mascarpone con higos. ¿Carnaval o San Juan?

San Juan. Me gusta mucho el Carnaval; de hecho, he conseguido que me paguen por disfrazarme (risas). Mis hijas están a tope con el Carnaval y hacemos los disfraces pero es que San Juan es una fiesta increíble como pocas he visto en ningún lado. Me encanta invitar a gente de fuera. Y mi casa, que da a la playa, es un palco VIP donde nos juntamos cuarenta. ¿Verbena o concierto?

Estoy forjado mucho en las verbenas de mi pueblo, las de la Saleta, en septiembre. He llegado a mover cosas de trabajo para poder ir. Este año alquilé dos casas de la cantidad de gente que llevé. Pero, evidentemente, me paso la vida en el teatro. Cuando no estoy ensayando o actuando, estoy viendo algo. ¿Dice más chorbo o neno?

(risas) Me gusta mucho imitar e imito el koruño muchas veces. A veces lo hago donde nadie lo entiende pero a mí me hace gracia decir eso de “buah, neno”.