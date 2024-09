Nacho Carretero | "Yo nací aquí porque mi madre exigió que fuese coruñés"

¿Bonilla o Timón?

Bonilla (sonríe). ¿Méndez Núñez o monte de San Pedro?

Méndez Núñez. Es innegable que el monte de San Pedro es una cosa brutal pero respondo desde lo emocional, desde lo que significa para mí, y si tengo que elegir, me quedo con esto. ¿Calle de la Estrella o de la Barrera?

Barrera, sin duda. Es donde empecé a ir de bares con mis amigos. Gastamos horas en Casa Andrés... todas las que quieras. El Tarabelo, el Surrey a tomar los calamares, el Cocodrilo... ¿Agua de Emalcsa o embotellada?

Del grifo. Mi vida transcurre entre dos ciudades en las que puedes abrir el grifo y disfrutar. ¿Playa de Riazor o del Orzán?

De nuevo respondo desde lo emocional. Toda mi adolescencia y juventud iba a la playa del Orzán, porque la gente joven iba al Orzán, a las terceras escaleras. A veces, incluso ibas al muro, que era donde estaban los guais. Si estabas apoyado en el muro... Eras guay.

Sí. Yo no muchas veces pude apoyarme en el muro porque ya había otra gente más guay. Yo había oído que los guais iban a Espiñeiro...

Los guais pijos. El Orzán era más quinqui. No es que yo fuera quinqui –entre quinqui y pijo era más pijo–, pero Espiñeiro era demasiado para mí (risas). ¿A pie o motorizado?

En A Coruña, a pie siempre. Ahora vivo en la Falperra. ¿Quedo en la Ciudad Vieja? No me planteo otra cosa que no sea ir a pie. ¿Helados tradicionales de la Colón o la Ibi o sabores modernos?

Me encanta la Colón, donde siempre pedía el de yogur. Pero tampoco soy muy larpeiro... ¿Verbena o concierto en el Coliseum?

Verbena a muerte. No se me ocurre un plan mejor que bochinche, verbena y los pasos prohibidos. No hay concierto que te lo cambie por eso. ¿Carnaval o San Juan?

San Juan. Me encanta el Carnaval pero lo he vivido menos. Me ha pillado muchas veces fuera. En cambio, San Juan... Recuerdo una vez traer amigos de fuera y lo pude ver a través de sus ojos. Me decían: “Es una fiesta en la playa, donde invocáis algo mágico a través del fuego...”. Cuando me fui, comprendí lo mágico que es. Me quedaría muy mal cuerpo si no salto la hoguera. No es que sea supersticioso pero... no vaya a ser el carallo (risas). ¿Chorbo o neno?

Ambos, pero ‘neno’ es totémico. Soy un activista en pro del ‘neno’. Cada vez que oigo el ‘bro’ a los chavales les digo: “Por favor, hagamos país”. No voy a ser el típico boomer que les explica lo que tienen que decir. Decid ‘bro’, pero no olvidemos el ‘neno’. ‘Neno’ es el coruñesismo elevado a su máxima potencia.