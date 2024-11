Emilio Quesada | “Nací en el Banco de España porque mi abuelo era el cajero”

¿Churros de Bonilla o del Timón?

Los del Timón no los he comido. No puedo opinar. Los de Bonilla, sí, que son muy buenos. Y recuerdo también los de Pier, muy buenos, en la calle Real. ¿Méndez Núñez o Monte de San Pedro?

Yo me crié en Méndez Núñez, con toda aquella fauna de locos que había entonces. Había catorce locos. ¿Cómo catorce? ¿Estaban contados?

Sí. Estaba Marcelino, Manolita la del Relleno, la Paca, Clemente, el biciclista, y Yayo, que le gustaba mucho el boxeo. Luego estaba Pepiño el tonto, especialista en tirar piedras con la zurda. Después estaba Quijano, que hacía dibujos; el viejo Ventura, un marroquí que arrastraba los pies; Meirama, con un cabezón enorme... Se decía que el doctor Marañón estaba muy interesado en, cuando se muriese, conocer cómo era por dentro su cabeza. Había una cantidad de tontos enorme. Creo que fue Camilo José Cela quien dijo que toda ciudad que se considere importante debía tener, por lo menos, un tonto. Aquí había 14, así que era una ciudad importantísima (risas). ¿Calle de la Estrella o calle de la Barrera?

Estrella. También me crié bastante allí, por esa zona. Soy bastante tasquero. Me gusta el ribeiro, en taza y tengo que ir a la Cunquiña, porque ya no lo hay. ¿Agua de Emalcsa o embotellada?

Embotellada. Lo que pasa es que, cuando se acaba, la relleno con agua del grifo (risas). ¿Playa de Riazor o playa del Orzán?

Riazor. Me gusta más. De pequeño iba allí cuando no iba al Parrote, y estoy acostumbrado a ese ambiente. Del Orzán tengo mal recuerdo de aquellos tiempos, que estaba la playa abandonada y había hasta ratas. ¿Va a pie o motorizado?

A pie siempre. Soy un peatón empedernido. Cuando fui concejal, tenía derecho, como líder de la oposición, a coche oficial y renuncié a él. De mi casa al Ayuntamiento era un cuarto de hora andando. Y vas viendo las obras, los áticos clandestinos (risas)... ¿Helados de la Colón y la Ibi o sabores modernos?

A mí me gustó el helado de mantecado y chocolate o turrón y limón de la Colón. De cucurucho, además. ¿Es más de un concierto o de una verbena?

Yo iba a los conciertos de la Filarmónica y verbenas, a los bailes del Casino. Los viernes había baile de asalto, aunque no se asaltaba a nadie. Y en agosto había tres verbenas, una de rigurosa etiqueta. Un presidente, Óscar Nevado, estaba emperrado en que las mujeres debían llevar medias. Cuando tenían costura, era fácil comprobarlo pero cuando vinieron las medias sin costura se volvía loco (risas) y aquello molestaba mucho a los maridos y novios, que el presidente del Casino les mirara las piernas (se ríe a carcajadas). ¿Carnaval o San Juan?

San Juan. Por la sardiñada. Y por el ambiente que hay en la playa de Riazor. ¿Dice más chorbo o neno?

Ninguna de las dos. Digo chico, como mucho...