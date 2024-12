Ignacio Benedetti | “Era mal estudiante pero la Checa me redimió”

Si tuviera que elegir, ¿churros de Bonilla o del Timón?

De Bonilla. Ahora no los puedo tomar, que soy diabético, pero son cosas que asocio a la infancia. Los del Timón están muy ricos también pero los conocí ya siendo mayor. ¿Prefiere el monte de San Pedro o los jardines de Méndez Núñez?

El monte de San Pedro es impresionante pero mi infancia está en los jardines. ¿Calle de la Estrella o de la Barrera?

Yo abandoné la bebida a los once años (risas) después de haber bebido vino, que entonces se daba a los niños, que me sentó fatal. Sí recuerdo Otero, en los Olmos, y una sala de máquinas, el Cerebro, así que los Olmos. ¿Suele beber agua de Emalcsa o la prefiere embotellada?

Embotellada. No es que la de Emalcsa esté mal pero una vez hice una publicidad para un cliente de agua embotellada y desde entonces bebo esa. Yo doy de comer a quien me da de comer. ¿Playa de Riazor o playa del Orzán?

A ver, hoy por hoy, Riazor. Cuando era niño, había unos riachuelos sospechosos. Todos los domingos en verano, a primera hora, voy a bañarme en A Lagoa, lo que llaman As Lapas. Y esa es mi playa favorita. ¿Recorre la ciudad a pie o es de los que van motorizados?

Yo soy un coruñento (risas), eso quiere decir que en coche. Para ir a mi trabajo, que está tal vez en el lugar más horrible concebido por la civilización occidental, que es junto a la Refinería, en el término municipal de A Coruña, en Nostián. La Refinería por la noche es un paisaje muy ‘Blade Runner.’..

Efectivamente, con los años he sabido apreciar ese paisaje industrial pero de buenas a primeras... ¿Helados tradicionales de la Colón o la Ibi o sabores más modernos?

Como soy diabético, ya no tomo pero en su día era de la Ibense. Con sus mesas de mármol blanco... ¿Es más de una verbena o de un concierto en el Coliseo?

De un concierto, más que una verbena. La verbena no me gusta. ¿Carnaval o San Juan?

San Juan. No me gusta una cierta deriva que está teniendo en los últimos años pero soy de San Juan porque recuerdo a Calín y a su hermano pidiéndonos ayuda y una iniciativa que después creció y tuvo sus reconocimientos. ¿Dice más chorbo o neno?

Ninguno de los dos, no digo ninguno. Pero, al hablar de la Checa, he dicho ‘latar’, que debe de ser una palabra en koruño porque en otras partes no lo dicen de esta forma y tampoco lo entienden, así que algo de koruño sí que creo que hablo.