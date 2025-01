Cristina Goás | “Siempre digo que, si estás bajo de ánimo, pasea por La Coruña”

Si le hago elegir, ¿prefiere los churros de Bonilla o los del Timón? Me voy a quedar con los de Bonilla, que es a donde nos llevaban mis padres de pequeñas, pero es que los del Timón están espectaculares también. Que procuro no tomarlos, todo sea dicho (risas). ¿Monte de San Pedro o jardines de Méndez Núñez? Ay, es que esos dos sitios me gustan... pero me voy a quedar con las vistas, con el monte de San Pedro. Para tomar algo, ¿calle de la Estrella o de la Barrera? La calle de la Estrella es muy divertida, así que me quedo con esa. ¿Agua de Emalcsa o embotellada? Del grifo. Los entendidos lo saben pero creo que La Coruña tiene una de las aguas con mayor calidad de España. ¿Suele recorrer la ciudad a pie o en coche, en bus, en taxi? Por desgracia, cuando tengo que ir deprisa, llevo mi coche. Pero, siempre que puedo, lo dejo aparcado lejos porque así de paso camino y hago ejercicio, que me viene bien. ¿Playa de Riazor o playa del Orzán? Yo iba a Riazor. La del Orzán me gustaba pero es que al final es que todos quedábamos en Riazor. No sé por qué, pero mi pandilla y mis amigos íbamos todos a Riazor. ¿Helados tradicionales como la Colón o sabores modernos? Es que vuelve a pasar lo mismo, procuro tomar poco azúcar (risas). Me gustan más los sabores tradicionales. ¿Cuál es el suyo? El mío es el de chocolate con nata. ¿Es más de una verbena o de un concierto en el Coliseum? A mí me gusta mucho la verbena. Muchísimo. Y los conciertos, claro pero no me gusta cuando se aglomera mucha gente. La verbena parece como que la disfruto más, está todo como más cercano. Los conciertos los admiro un montón pero yo, si me proponen un plan, me voy a una verbena. A la hora de elegir una fiesta, ¿Carnaval o San Juan? Ahí soy un poco bipolar. De pequeña me disfrazaba muchísimo y me gustaba muchísimo disfrazarme y el Carnaval en La Coruña es muy divertido. Pero el San Juan nos acostumbramos a esa fiesta macro, que llama la atención de toda España y claro, también soy muy fan. Es que claro... Si resultase fácil elegir no tendría tanta gracia el cuestionario. Ya, pero ¿ves?, soy bipolar (risas). ¿Dice más chorbo o neno? Ay, esa pregunta... es que no digo ninguna de las dos. Me inclinaría más por neno (risas).